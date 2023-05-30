الزمالك يبحث تخفيض عقد عمر جابر وعرضه للبيع (خاص)

عقد عبدالواحد السيد، مدير الكرة، بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة خاصة مع عمر جابر، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وطالبه بتقليل عقده، خاصة أن اللاعب يحصل على مبلغ كبير في الموسم، بينما لم يشارك في عدد كبير من المباريات هذا الموسم.

وأبدى عبدالواحد تقديره لعمر جابر، باعتباره واحدا من كباتن الفريق ولكن الظروف المالية في النادي وسوء النتائج وغضب اللاعبين كانت السبب في هذه الجلسة.

وطالبه عبدالواحد بضرورة تقليل عقده أو البحث عن عقد للرحيل لناد آخر، وأن الزمالك لن يتردد فى الموافقة على رحيله.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش، اليوم الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الزمالك المباراة، برصيد 47 نقطة يحتل بها المركز الرابع في جدول الترتيب، بينما يحتل فريق طلائع الجيش المركز قبل الأخير وله 26 نقطة.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام طلائع الجيش فى الدورى

في حراسة المرمى: محمد صبحي.

في خط الدفاع: حمزة المثلوثي وحسام عبدالمجيد وأحمد فتوح.

في خط الوسط: محمد أشرف روقا ونبيل عماد دونجا وشيكابالا ومصطفى شلبى وأحمد سيد زيزو

في خط الهجوم: ابراهيما نداى وسيف الدين الجزيري.