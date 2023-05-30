صحة الشيوخ: مصر تشهد عهدًا غير مسبوق من النزاهة والشفافية

أكد النائب الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مصر تشهد عهدًا من النزاهة والشفافية غير مسبوق وبالخصوص في التعيينات بالحكومة والجهاز الإداري بالدولة، وهذا بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وخطط الإصلاح الإداري بالدولة طوال السنوات الماضية.

ونوه الدكتور حسين خضير، في تصريحات صحفية له اليوم، بشهادة الرئيس السيسى وحضوره جانبًا من الاختبارات التى تعقد للمتقدمين للالتحاق بوظائف بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى تتم بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية، وذلك بعد اجتيازهم فترة تدريب شاملة ومتكاملة، بهدف إعداد وانتقاء أفضل الكوادر المؤهلة على أعلى مستوى علميًا وفنيًا وشخصيًا.

وقال خضير: إن حضور القيادة السياسية بنفسها مثل هذه الاختبارات تأكيد على الجدية التامة في تطبيق قواعد ومعايير الكفاءة والمهارة والخبرة فيمن يتقدمون لشغل هذه الوظائف.

وتابع وكيل صحة الشيوخ: إنها خطوة غير مسبوقة من جانب القيادة السياسية وإشارة لمختلف الوزارات والمؤسسات بالتدقيق في الأسماء والمؤهلين لشغل الوظائف المختلفة؛ فوظيفة بالدولة سواء كانت بالتربية أو التعليم أو غيرها تحتاج إلمامًا شاملًا وحيوية وذكاء وقدرات مؤهلة ومناسبة للوظيفة من جانب صاحبها.

وأشار خضير إلى أن حضور الرئيس السيسي بنفسه اختبارات المتقدمين للالتحاق بوظائف فى وزارة التعليم، تأكيد كذلك على الشفافية المطلقة في اختيار المعينين بالدولة في مختلف الوزارات والمؤسسات. علاوة على أن حضور جانب من الاختبارات لشغل وظيفة معلم يؤكد ما توليه الدولة من اهتمام كبير بالتعليم والانطلاق للمستقبل بتعليم جيد، ومُدرس على أعلى درجة من الكفاءة والمهنية.

واختتم وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ تصريحاته بالتأكيد على أن مصر ومع انطلاق الجمهورية الجديدة تطبق أقصى معايير الانضباط والمهنية والكفاءة في شغل أي وظيفة حكومية، وهو ما يحسب لعصر الرئيس السيسي.

وفي وقت سابق اليوم شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى جانبًا من الاختبارات التى تُعقد للمتقدمين للالتحاق بوظائف بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى تتم بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية، وذلك بعد اجتيازهم فترة تدريب شاملة ومتكاملة، بهدف إعداد وانتقاء أفضل الكوادر المؤهلة على أعلى مستوى علميًا وفنيًا وشخصيًا.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروعات التعليم تحظى بالأولوية في خطة العام المالي المقبل، حيث يشهد قطاع التعليم تنفيذ 1051 مشروعًا، وتستهدف الوزارة من خلال خطتها، خفض كثافة الفصول من خلال إنشاء وإحلال وتجديد 14 ألف فصل ورفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للمدارس بتوفير 700 ألف تابلت و1000 شاشة ذكية، مع تطبيق الجدارات في 756 مدرسة، وتحسين تنافسية مخرجات التعليم من خلال 39 مدرسة منها 31 مدرسة يابانية و3 مدارس دولية حكومية و5 مدارس متفوقين. وتابعت أن مشروعات الخطة في التعليم الجامعي بالنسبة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتضمن استكمال تجهيز 16 جامعة أهلية ودعم المراكز والمشروعات البحثية، مع استكمال تجهيز 10 جامعات تكنولوجية بالمحافظات.