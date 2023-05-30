الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رئيس أتلتيكو مدريد يعلن عودة جواو فيليكس بعد انتهاء إعارته لتشيلسي

جواو فيليكس
جواو فيليكس

أعلن إنريكي كيريزو، رئيس نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، عودة جواو فيليكس، لاعب الفريق المعار لنادي تشيلسي الانجليزي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.


ويلعب جواو فيليكس ضمن صفوف تشيلسي على سبيل الإعارة منذ يناير الماضي، ولكنه لم ينجح في الحصول على مكان أساسي بتشكيل البلوز.


وقال كيريزو في تصريحات نشرتها صحيفة آس الإسبانية: "علمنا منذ أقل من 24 ساعة أن بوتشتينو لا يريد استمرار فيليكس مع تشيلسي".


وأعلنت إدارة نادي تشيلسي أمس تعيين ماوريسيو بوتشتينو في منصب المدير الفني للفريق خلفًا للانجليزي فرانك لامبارد، الذي قاد الفريق بشكل مؤقت خلفًا لجراهام بوتر، المدير الفني الأسبق والذي رحل في شهر إبريل الماضي.


ولعب جواو فيليكس 20 مباراة بقميص تشيلسي منذ انضمامه لصفوف الفريق وسجل 4 أهداف.


وأضاف: "جواو سيعود للفريق ثم سنرى ماسيحدث، لا توجد خطط مسبقة".


وانضم جواو فيليكس لأتلتيكو مدريد في صيف عام 2019، قادمًا من نادي بنفيكا البرتغالي في صفقة تخطت الـ100 مليون يورو، ولعب 129 مباراة بقميص أتلتيكو مدريد، وسجل 33 هدفًا وصنع 18 لزملائه، وشارك مع منتخب البرتغال في كأس العالم، قطر 2022، التي ودعوها من الدور ربع النهائي أمام المغرب.

اتلتيكو مدريد جواو فيليكس تشيلسى الدورى الانجليزى الدوري الاسباني

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