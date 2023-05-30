الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وفد منظمة العمل الدولية في دمياط لإطلاق مبادرة "صاحبات المشروعات"

محافظ دمياط
محافظ دمياط

استقبلت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، وفد منظمة العمل الدولية ILO برئاسة إيريك أوشلان، مدير مكتب المنظمة، ومحمد شندي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ميثانكس مصر، والمهندس إبراهيم مكي، رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات "إي كام"، إيذانًا بإطلاق الفعالية الختامية للمرحلة الثانية من مشروع "صاحبات المشروعات يمضين قدمًا"، والذي يأتي في إطار برنامج "وظائف لائقة لشباب مصر.. معاً لمواجهة التحدي ف دمياط"، والذي بدأ منذ عام ٢٠١٨ بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وشركة ميثانكس.

واستهلت المحافظ اللقاء بالترحيب بممثلى تلك الجهات، كما أعربت عن تقديرها الشديد للتعاون المثمر الذى تحقق من خلاله عدد من البرامج التى ساهمت فى تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع، معربة أيضًا عن تطلعها الى تحقيق المزيد من المبادرات فى إطار خطة التعاون المشترك وذلك  لتطوير مهارات الشباب وتدريبهم بالمجالات المتعددة مما يؤهلهم إلى سوق العمل.

كما تناول اللقاء بحث سبل مد جسور التواصل مع الجهات، واستعراض الجهود المبذولة في إطار برنامج صاحبات المشروعات يمضين قدمًا لتدريب السيدات على المهن المختلفة وتأهيلهم لإدارة المشروعات وذلك تحقيقًا لأهداف لتمكين المرأة ومواجهة شبح البطالة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقًا للرؤية التى تنتهجها الدولة.

محافظ دمياط دمياط منظمة العمل محافظة دمياط المشروعات

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