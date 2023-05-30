أيمن أشرف يبحث عن عرض خليجي للرحيل عن الأهلي

بدأ أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، البحث عن عرض خليجي خلال الميركاتو الصيفي المقبل بعد خروجه من حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي في الفترة الأخيرة.

وكشف مصدر مسؤول بالأهلي أن خطوة اللاعب تأتي بعد أخطاره بصعوبة استمراره مع الفريق بعد تمسك المدير الفني بقراره باستبعاده من حساباته الفنية في الفترة الأخيرة.

وأضاف المصدر أن أيمن أشرف تلقي خبراً صادم من سيد عبدالحفيظ بأخطاره بضرورة البحث عن عرض خارجي بعد تعثر محاولات إقناع كولر باستمراره مع الفريق.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب كلف وكيله بالبحث أولا عن عرض خليجي في الصيف رغم تلقيه 4 عروض محلية من أندية سيراميكا والبنك الأهلي وسموحة وبيراميدز لكنه لم يحسم قراره النهائي.

وأوضح المصدر أن اللاعب رفض فكرة الضغط على إدارة النادي بورقة مفاوضات الزمالك من أجل إجبار السويسري على التراجع عن قراره النهائي بشأن استبعاد أيمن أشرف من حساباته الفنية.

ويستأنف فريق الكرة الأول تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الواد المغربى والمقرر له يوم الأحد المقبل فى ذهاب نهائى دورى ابطال أفريقيا، وهى المباراة التى يحتضنها ستاد القاهرة الدولي.