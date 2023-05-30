الثلاثاء 30 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توريد أكثر من 114 ألف طن قمح منذ بدء موسم الحصاد بالمنوفية

توريد القمح
توريد القمح

صرح اليوم اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، بأن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح لهذا العام بلغ ما يزيد عن 114 ألف و162 طن حتى الأن، وذلك منذ بدء موسم حصاد وتوريد القمح بمختلف الشون والصوامع بنطاق المحافظة، حيث تم الأمس الإثنين 29 مايو 2023 توريد أكثر من 6244 طنا، وتواصل مراكز ومدن المحافظة استقبال الأقماح من المزارعين حتى نهاية الموسم.

وأكد محافظ المنوفية حرصه واهتمامه على متابعة انتظام عمليات توريد محصول القمح ميدانياً لتذليل كافة العقبات والوقوف على سير العمل بالصوامع لتحقيق أعلى معدلات للتوريد هذا الموسم، مناشداً جموع المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض بنطاق المحافظة، ومشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية للمزارعين وعمليات التوريد لافتاً إلى تقديم كافة التيسيرات للمزارعين أثناء عملية التوريد.

فيما وجه محافظ المنوفية، وكيل وزارة التموين، بالمتابعة المستمرة لكل الشون والصوامع للتأكد من تسهيل كل الإجراءات أثناء استلام القمح والتيسير على المزارعين، وكذا التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين في الشون والصوامع حفاظاً على المحصول باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية الهامة.

استلام القمح استقبال الاقماح استراتيجي استراتيجية 2023 الاستراتيجية اعلى معدل

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2023

بالإسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالإسماعيلية

بالأسماء.. حركة تنقلات بمديرية زراعة البحيرة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج 2023

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

وائل لطفي

المجتمع الدولى.. هل تسمعنا؟

د. منى حلمى

ما أهمية الفحولة الجنسية ؟

ماجد حبته

الشكاوى الـ2029 للمستثمرين

عبدالوهاب داود

آخرة السهر مع آل باتشينو

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تحركات كوهين: جولة وزير الخارجية الإسرائيلي في أوروبا الوسطى.. ما الأهداف؟

إصابات وإحراق محاصيل زراعية فى هجوم لقوات الاحتلال على دير دبوان

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)