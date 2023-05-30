"صناعة النواب" تطالب بقاعدة بيانات لصناعة الورق والخطة الاستثمارية للشركات

قررت لجنة الصناعة في مجلس النواب خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء باستكمال مناقشة طلب الإحاطة الخاص بمشكلات مصانع الورق بعد أسبوعين ومع التأكيد على المسؤولين بإعداد قاعدة بيانات لجميع مصانع الورق والمشكلات التي تواجهها.

جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عمر بشأن خطة وزارة التجارة والصناعة لتوطين صناعة الورق في مصر، وكذلك خطة وزارة التجارة والصناعة لتوطين صناعة الأحبار، وكذلك طلب إحاطة بشأن عدم وجود رقابة فعالة على مطابقة المنتج المصري للمقاييس العالمية للجودة مما يقلل من قدرته على المنافسة في الأسواق العالمية.

وقالت مقدمة طلب الإحاطة: لا توجد صناعة مصرية للورق في مصر، رغم اعتماد وزارتي التعليم والتعليم العالي على الورق، موضحة أن هناك مشكلات تواجه الشركات فلدينا بالفعل شركات متعثرة والتي كانت يوماً قلاعاً وطنية.

وأوضحت أن تلك المصانع تتطلب دعماً واهتماماً لتوطين صناعة الورق، متسائلة ما هي الخطة لتطوير صناعة الورق في مصر؟.

وعلق ممثل هيئة التنمية الصناعية أن لدينا جميع المصانع المتخصصة بأنواع الورق المختلفة ومنها أيضا مصانع طباعة وكتابة.

وقال إن بعض المصانع توقفت فترة ولكن لدينا مصنع ورق موجود بمحافظة قنا به أحدث ورق طباعة وكتابة بمصر وينتج فوق 100 ألف طن سنوياً، مشيراً إلى أن مشكلته الأكبر في تسعير المادة الخام للمصنع ولكن كخط إنتاج فجودته عالية جداً.

وتساءل معتز محمود رئيس لجنة الصناعة عن الخطة الاستثمارية للمصانع وهل تم معالجة المصانع المتعثرة ؟ وهل هناك تنسيق بين التنمية الصناعية وقطاع الأعمال والمالية والاستثمار لحماية صناعة الورق في مصر؟.

وطالب رئيس اللجنة من هيئة التنمية الصناعية بإعداد قاعدة بيانات واضحة لجميع مصانع الورق والمشكلات التي تواجهها وكيفية حلها لمنع توقف المصانع.