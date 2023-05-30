انطلاق عرض "الساحرات" لفرقة أحمد بهاء الدين المسرحية بأسيوط (صور)

شهد مسرح قصر أحمد بهاء الدين بأسيوط، مساء الإثنين، انطلاق العرض المسرحي "الساحرات"، وذلك ضمن فعاليات الموسم المسرحي بالهيئة العامة لقصور الثقافة، على أن يستمر العرض لمدة أسبوع على مسرح القصر.

فكرة العرض تدور حول أنه منذ بدأ الخليقة والصراع قائم ما بين الإنسان والشيطان، فالشيطان دائما يحاول التغلب على بني البشر عن طريق الوهم الذي يبيعه لهم، في هذه المسرحية الشيطان استطاع تحويل جميع من في القريه إلى تابعين له، لكن هل هو بالفعل صاحب هذا القرار، أم ضعف الإيمان عند أهل مدينة سالم وبعدهم عن كلمة الحق هو السبب في كل هذا.

ويعد العرض عن نص "البوتقة" أو "ساحرات ساليم" للكاتب آرثر ميلر، إعداد محمد الشربيني، ومن إخراج الفنان محمد لطفي، كلمات وأشعار د. سيد محمد عبد الرازق، موسيقى وألحان محمد أحمد جاويش، ديكور محمد منتصر، تصميم الإضاءة مايكل يعقوب، وتنفيذ الملابس ياسمين جاد.

يشارك في بطولة العرض المسرحي "الساحرات" مجموعة كبيرة من الفنانين وهم كالتالي: تينا رزق ثابت، فادى جمال نبيه، بسملة هشام عبدالجواد، محمد عبدالعال محمد، بسام حسن العطار، عبدالرحمن كمال رفعت، تسنيم عوني عبدالعزيز، محمد خالد احمد، أبانوب حمدي عبد الله، ابراهيم محمد فاروق، علي مجدي محمد، داليا جمال عبد الحافظ، سيف حسام صلاح، خالد اشرف قناوي، غادة محمد محمود، أحمد محمد عبد الحفيظ، مريم حنا عزب، كريستينا ماهر سمعان، مريم عصام أحمد، كارولين عماد الفونس، ويوستينا ممدوح.

عرض "الساحرات" من إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، ويقدمه قصر ثقافة أحمد بهاء الدين ضمن فعاليات العروض المسرحية لإقليم وسط الصعيد الثقافي.

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