الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

معهد إعداد القادة يوقع بروتوكولات تعاون مع مؤسسات أكاديمية

معهد اعداد القاده
معهد اعداد القاده بحلوان

أعلن معهد إعداد القادة عن توقيع العديد من بروتوكولات التعاون بين معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي ومؤسسات أكاديمية مختلفة خلال الفترة من يناير الى مايو ٢٠٢٣، في إطار دور الوزارة في بناء الشخصية العلمية والإنسانية للشباب، من خلال مشاركتهم في الأنشطة والفعاليات المختلفة لتحقيق أهدافها في بناء شخصية سوية متكاملة وعصرية، قادرة على أداء رسالتها في المجتمع وتحمل مسؤولياتها تجاه وطنها.

وشهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الجلالة ومعهد إعداد القادة في وزارة التعليم العالي.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين المعهد واتحاد الجامعات العربية لتنفيذ البرامج والدورات التدريبية وورش العمل بين الطرفين.

وتم أيضًا مناقشة سبل التعاون مع الجامعة البريطانية في مصر، وتحديد المجالات التي يمكن فيها التعاون وتطويرها، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة والتقنيات الحديثة وتطوير المهارات القيادية والإدارية.

وكذلك مناقشة سبل تفعيل البروتوكول الموقع مع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لتعظيم الاستفادة من التعاون المشترك بين الهيئات والمؤسسات التعليمية المختلفة التي تخدم أفراد المجتمع الجامعي.

بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين معهد إعداد القادة وجامعة برج العرب التكنولوجية.

بجانب توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع جامعة المنصورة.

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