مقتل مزارع على يد عاطل أمام وحدة صحية بالمنوفية

استقبل مستشفى قويسنا العام جثمان شخص كان قد لقي مصرعه في مشاجرة بينه وبين شخص آخر أمام الوحدة الصحية بقرية شبرا بخوم التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وعلى الفور تم نقل الجثمان للمستشفى العام وإلقاء القبض على المتهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وترجع أحداث الواقعة للساعة العاشرة صباح اليوم، حيث تبلغ لمركز شرطة قويسنا تواجد جثة غارقة في دمائها لشخص يدعى “أ، ع، أ"، فلاح، مقيم قرية شبرا بخوم، وذلك أثناء وقوع مشاجرة بينه وبين الجاني المتهم ويدعى "ع، ع" 48 عاما، عاطل، ومقيم ذات المركز، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وعلى الفور، انتقلت قوة من مركز شرطة مركز قويسنا لموقع الحادث للتحقيق في الواقعة والاستماع لأقوال شهود العيان في الحادث والذين أكدوا جميعا أن المجنى عليه أثناء انتظاره بمحيط الوحدة الصحية بقرية شبرا بخوم تشاجر معه شخص آخر وضربه بآلة حادة أدت إلى وفاته في الحال، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الحادث.

واتشحت القرية بالسواد حزنا على الفقيد الذي كان يتمتع بالسمعة الطيبة، وأبلغت الوحدة الصحية مركز الشرطة بالحادث، وينتظر أهالي القرية معاينة الطب الشرعي جثمان المتوفى واستخراج التصاريح لدفن الجثمان بمقابر العائلة، كما تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة.