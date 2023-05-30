الثلاثاء 30 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية في الإسماعيلية

اللواء شريف فهمي
اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية

أعلن اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، عن أسماء العشرة الأوائل في امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣.

وجاء العشرة الأوائل كالتالي: 

- الطالبة سلمى إسماعيل محمد، من مدرسة فايد الإعدادية بنات، المركز الأول بمجموع درجات ٢٧٩ درجة. 

- الطالب أحمد عماد أحمد من مدرسة المجمع التعليمي لغات، المركز الأول مكرر بمجموع درجات وقدره ٢٧٩ درجة.

-في المركز الأول مكرر الطالبة يقين صلاح فارس من مدرسة الشهيد السيد إبراهيم عامر.

-الطلاب سلمى هاني عبد المالك من مدرسة فايد الإعدادية بنات، وماريا مدحت يوسف من مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات، ومنة الله وليد محمود من مدرسة المجمع التعليمي عربي، وبسنت محمد سعد زغلول من مدرسة المنار الخاصة لغات ٢، ورغد عاطف عطية من مدرسة ٢٤ أكتوبر الرسمية لغات، مريم عصام محمد رأفت من مدرسة المجمع التعليمي لغات، وعمرو علي محمد علي من مدرسة المجمع التعليمي لغات، بالمركز الثاني بمجموع ٢٧٨.٥ درجة. 

كما جاء ترتيب العشر الأوائل على المحافظة للشهادة الإعدادية العامة "الدمج التعليمي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣"، في المركز الأول يوسف محمد السيد من مدرسة محمد عزت عادل الإعدادية بمجموع ٢٦٩.

في المركز الثاني نور أحمد يحيى عبد الرحيم من مدرسة الشهيد عمرو وهيب الإعدادية بمجموع ٢٦١.

في المركز الثالث يوسف طارق محمد عبد الفتاح من مدرسة الخلفاء الراشدين الإعدادية المشتركة بمجموع ٢٦٠.

وفي المركز الرابع فارس أحمد محمد عبد القادر من مدرسة الطائف الرسمية لغات بمجموع ٢٥٩.٥، وفي المركز الخامس زياد إسماعيل زين العابدين من مدرسة محمد عزت عادل الإعدادية بمجموع ٢٥٨.٥، وفي المركز السادس نور رضا محمد أمين من مدرسة الخلفاء الراشدين الإعدادية المشتركة بمجموع ٢٥٨، وفي المركز السابع مريم أحمد غريب ابراهيم من مدرسة القصاصين القديمة الإعدادية المشتركة بمجموع ٢٥٦.٥. وفي المركز الثامن عبد الرحمن محمد السيد من مدرسة الفاروق عمر الإعدادية بنين بمجموع ٢٥٦، وفي المركز الثامن مكرر نور علي الخضري محمد من مدرسة الخلفاء الراشدين الإعدادية المشتركة بمجموع ٢٥٦.

وفي المركز الثامن مكرر مهاب محمد خالد عبد الحميد من مدرسة الطائف الرسمية لغات بمجموع ٢٥٦، وفي المركز التاسع عبد الرحمن محمد أحمد من مدرسة طه حسين الإعدادية بنين بمجموع ٢٥٤.
 

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