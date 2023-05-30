الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق العرض المسرحي "ألبوم صور" بالغربية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شهد مسرح شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، انطلاق العرض المسرحي "ألبوم صور"، والذي يعرض يوميا على خشبة المسرح، حتى يوم الأربعاء، الموافق 31 من شهر مايو الجاري.

تدور أحداث المسرحية التي تقدمها فرقة مسرح الأطفال بقصر ثقافة غزل المحلة حول محاولات من مجموعة من الأطفال للبحث عن جدتهم المسنة، حيث أنها قد أصيبت بمرض الزهايمر وهو الأمر الذي دعاهم للتوجه إلى طبيبها النفسي الذي نصحهم بالبحث عنها من خلال آخر شيء كانت تفعله السيدة العجوز، ليتفاجأ الأطفال بأن عليهم القيام برحلة طويلة للبحث عن الجدة التائهة، من خلال زيارة العديد من المعالم الأثرية المنتشرة في ربوع مصر.

"ألبوم صور" من بطولة آدم نواره، ريم أدهم، داليدا هشام، سمير نادر، سهر أيمن، بسمله سامح، آيسل هشام، إياد الششتاوي، ياسين هشام، مالك رضا، أدهم أحمد، بسنت حسن، ممدوح عبد الله، يوسف أبو حرب، ناريمان محمد، يوسف إبراهيم، مصطفى أبو جعفر، نادر محمد، حلا محمد، حلا ربيع، علا محمد، أحمد أبو جعفر، وحلا السراجي، موسيقى أحمد الصعيدي، تصميم إضاءة هاني يسري وأحمد المزين، التأليف هاني قدري، ومن إخراج فريدة المصري.

يذكر أن العرض المسرحي "ألبوم صور" يأتي ضمن عروض نوادي مسرح الطفل بالهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، ومن خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة الدكتورة حنان موسى، والإدارة العامة لثقافة الطفل، والمنفذ بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش، والإدارة العامة لثقافة الغربية، برئاسة الأديب جابر سركيس.

إنطلاق العرض المسرحي ألبوم صور والتي تدور محاولات مجموعه الأطفال

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