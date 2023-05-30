رئيس كهرباء الإسكندرية: استحدثنا بعض النظم والخدمات لزيادة التواصل مع العملاء

أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس إيهاب الفقى عن خطة الشركة لتنفيذ تكليفات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتحول الرقمى بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للعملاء ونظرا لأهمية الخدمات التى تقدمها الشركة للعملاء والتى تعد ركنا أساسيا لتطور حياة الأفراد، وكذا استحداث بعض النظم والخدمات التى ستؤدى إلى تحسين مستوى الأداء وزيادة التواصل والتفاعل مع العملاء.

وأوضح المهندس إيهاب الفقى رئيس الشركة في بيان له ان التحول الرقمي لخدمات الكهرباء لا يقتصر على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء فقط بل هناك عوامل أخرى كثيرة منها

١- إنشاء مركز بيانات رئيسي بالديوان العام للشركة (Data Center).

٢- استكمال إحلال وتحديث شبكة نقل المعلومات الداخلية بكافة فروع الشركة.

٣- إضافة خوادم ووحدات تخزين كافية نظرا لتزايد الانظمة العاملة بالشركة لاستيعاب اى زيادة مستقبلية.

٤- استكمال منظومة ربط قطاعات الشركة بالبرامج اللازمة للتكامل فيما بينهم.

٥- العمل على رفع كفاءة شبكة المعلومات بصفة مستمرة وتحديثها بإضافة خطوط fiber وخطوط بديلة ٤ G وذلك للربط مع أنظمة الشركة القابضة او الجهات الخارجية وذلك لتحسين خدمات الانترنت ورفع كفاءة أداء الانظمة المعتمدة عليها بمستوى عالى من السرعة والسرية.

٦- العمل على إدخال نظام تذاكر الصيانة وهو نظام مستحدث للابلاغ عن اعطال نظم المعلومات يعمل على تقليل الوقت والجهد فى تحديد سبب العطل وكذلك يستخدم كقاعدة بيانات لتحديث شبكة المعلومات ومكوناتها.

٧-العمل على توفير احتياجات الشركة من أجهزة الحاسب الآلى والتابلت والبرامج واستبدال الأجهزة القديمة لاستمرار مواكبة التطور التكنولوجى مما يؤدى إلى تحسين الخدمة للمواطنين.

٨- تحديث البرامج وأنظمة التشغيل والحرص على شراء رخص استخدام لها وكذلك برامج وأجهزة لحماية البيانات.

٩- استكمال تطوير وتحديث منظومة Gis، وذلك بالعمل على التعاقد على خرائط حديثة، وتزويد المنظومة بأجهزة Gps للعمل على رفع كفاءة شبكة الجهد المتوسط والمنخفض بأعلى دقة ممكنة.

١٠-التوسع فى تطوير مراكز خدمة العملاء وذلك عن طريق استخدام أجهزة التكنولوجيا الحديثة من خلال أجهزة الاستدعاء الرقمى والصوتى وأجهزة الشحن الهاند هيلد.

١١- التوسع فى أجهزة التحصيل الإلكتروني( Pos ) لتسهيل الخدمة على جميع العملاء

١٢- استكمال تطوير منظومة تلقى الأعطال.

١٣- الاستمرار فى تأهيل وتدريب العاملين بقطاعات الشركة المختلفة لرفع قدرتهم على التعامل مع كافة الانظمة المستحدثة.