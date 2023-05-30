الثلاثاء 30 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الاتصالات": التقاضي عن بعد بالمحاكم وفر للدولة مليار جنيه سنويا

النائب أحمد بدوي
النائب أحمد بدوي

بدأت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، مناقشة الموازنة العامة للدولة الخاصة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور المهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون البنية التحتية، والمهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي.

وأكد النائب أحمد بدوي، رئيس اللجنة، أن وزارة الاتصالات حققت إنجازات كبيرة ترجمتها الأرقام والمساهمات الواقعية التي قدمتها للموازنة العامة أو للمجتمع بالإضافة إلى جهودها في الارتقاء بمنظومه التحول الرقمي.

وأضاف بدوي، خلال اجتماع اللجنة اليوم، بأن لجنة الاتصالات داعمة لكل جهود التطوير والتحديث التي تقوم بها وزارة الاتصالات، بما يواكب خطة القيادة السياسية في السير نحو الجمهوريه الجديدة.

من جهته، أكد المهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطاع الاتصالات أكثر القطاعات نموا في الحكومة ولدينا ٦ مناطق تكنولوجيا والقرية الذكية وتسعى دائما أن ننمي ونطور عوائد الإيجارات.

وشدد هندي بأن تطبيق منظومة التقاضي عن بعد في المحاكم وفر للدولة مليار جنيه سنويا، مؤكدا أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصدد إنشاء منصة معلوماتية تعمل من خلال الذكاء الاصطناعي، بجانب استخدام أساليب ونماذج للتنقيب عن المياه الجوفية وتخزينها.

التقاضي عن بعد التحول الرقمي الجمهورية الجديدة المهندسة غادة لبيب القيادة السياسية الموازنة العامة للدولة النائب أحمد بدوي

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

"الغضبان" يستعرض جهود الدولة في تنفيذ المشروعات القومية على أرض بورسعيد

البوابة الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة

الحكومة تنفى هدم مقابر أثرية: مِلك الإنسانية جمعاء ولا يمكن المساس بها

"الضرائب": دعم فني للممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الإيصال الإلكتروني

أسعار الفضة اليوم الثلاثاء 30 مايو في بورصة المعادن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

وائل لطفي

المجتمع الدولى.. هل تسمعنا؟

د. منى حلمى

ما أهمية الفحولة الجنسية ؟

ماجد حبته

الشكاوى الـ2029 للمستثمرين

عبدالوهاب داود

آخرة السهر مع آل باتشينو

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تحركات كوهين: جولة وزير الخارجية الإسرائيلي في أوروبا الوسطى.. ما الأهداف؟

إصابات وإحراق محاصيل زراعية فى هجوم لقوات الاحتلال على دير دبوان

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)