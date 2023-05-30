"الاتصالات": التقاضي عن بعد بالمحاكم وفر للدولة مليار جنيه سنويا

بدأت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، مناقشة الموازنة العامة للدولة الخاصة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور المهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون البنية التحتية، والمهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي.

وأكد النائب أحمد بدوي، رئيس اللجنة، أن وزارة الاتصالات حققت إنجازات كبيرة ترجمتها الأرقام والمساهمات الواقعية التي قدمتها للموازنة العامة أو للمجتمع بالإضافة إلى جهودها في الارتقاء بمنظومه التحول الرقمي.

وأضاف بدوي، خلال اجتماع اللجنة اليوم، بأن لجنة الاتصالات داعمة لكل جهود التطوير والتحديث التي تقوم بها وزارة الاتصالات، بما يواكب خطة القيادة السياسية في السير نحو الجمهوريه الجديدة.

من جهته، أكد المهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطاع الاتصالات أكثر القطاعات نموا في الحكومة ولدينا ٦ مناطق تكنولوجيا والقرية الذكية وتسعى دائما أن ننمي ونطور عوائد الإيجارات.

وشدد هندي بأن تطبيق منظومة التقاضي عن بعد في المحاكم وفر للدولة مليار جنيه سنويا، مؤكدا أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصدد إنشاء منصة معلوماتية تعمل من خلال الذكاء الاصطناعي، بجانب استخدام أساليب ونماذج للتنقيب عن المياه الجوفية وتخزينها.