وزير القوى العاملة يُكرم المُتميزين من فريق موازنة البرامج والأداء للوزارة ومديرياتها

كرّم وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة 37 من المُتميزين بفريق عمل الإشراف والمتابعة والمراجعة لموازنة البرامج والأداء بالوزارة ومديرياتها والمركز القومى للسلامة والصحة المهنية على جهودهم فى إعداد وتنفيذ موازنة العام المالى 2021/ 2022، وذلك تقديراً لجهودهم فى تجهيزها ومتابعة تنفيذها مع الجهات المختصة واستيفائها جميع البيانات والبرامج طبقاً للمواعيد المحددة على النموذج المعد من وحدة موازنة البرامج والأداء بوزارة المالية، التى نالت استحسان وإشادة الجهات المالية والرقابية بتنفيذ بنودها وحسن إدارة مواردها.

وقدم وزير القوى العاملة الشكر والتقدير لفريق عمل الوزارة والمديريات والمركز القومى للسلامة والصحة المهنية، على جهودهم وحثهم على تقديم مزيد من الجهود والعمل المخلص للمضى قدماً نحو تحقيق مزيد من النتائج الإيجابية ، مؤكداً حرص وزارة القـوي العاملة على إدمـاج منظور النوع الاجتماعي عند إعـداد وتنفيذ موازنة البرامج والأداء ٢٠٢٢/٢٠٢١ والتأكـد من تخصيـص الموارد المالية المتاحـة بطريقة عادلة وهادفة من أجل تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، والمناطق الأكثر احتياجًا،على النحو الذي يضمن استفادة جميع المواطنين من الخدمات المقدمة من خلال 6 برامج أساسية لعمل الوزارة فى برامج التدريب المهنى، ومعلومات سوق العمل والتشغيل، وبرنامج رعاية القوى العاملة، وبرنامج السلامة والصحة المهنية، وبرنامج العلاقات الخارجية، وبرنامج رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتضمنت قائمة المكرمين من ديوان عام الوزارة: نجوى إسماعيل عبدالعظيم مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي، ورنا صلاح الدين حلمى، وأحمد محمد زهران، ومحمد أمين عبدالعظيم باحثين بالإدارة العامة.. ومن مديريات القوى العاملة بالمحافظات: السيد أبوالعنين محمد، وهانى عبدالعاطى، ومحسن ناشد، ونجيب سلامة، وهشام عبدالرازق، وصبرى يونس، ومحمد محمود عبدالله، ومحمد فرج عبدالعال، ونيفين عبدالمجيد، ومنى عبدالقادر، وهناء إبراهيم أحمد، وسوزان وديع ثابت، ومحمد عبدالواحد عبداللطيف، وعادل على البلاسى، وإلهام بدرى عبدالله، وميرفت عبدالسيد خليل، وحنان عادل على، وولاء فضل أنور، وعادل سيد أحمد، وعبدالعال عبدالله هلال، وأمل محمد حامد، ومنى عثمان أحمد، وشيرين عبدالله السيد، وعبدالناصر عبدالعظيم جابر، وشريف شعبان شاكر، ومباركة خليفة أحمد، وأمل محمد أحمد، ومحمد عبدالحميد الشافعى، وصفاء عبدالعزيز عايش، وأحمد ربيع مسعد وهالة أحمد عبدالمنعم، بالإضافة إلى المكرمين من المركز القومى للسلامة وهم: مصطفى إسماعيل محمد، وهاجر محمد صابر.

فريق العمل قام بإعداد مجلد ختامى عن موازنة البرامج والأداء للعام المالى 2021/ 2022 ، مجمع لوزارة القوى العاملة وجهاتها التابعة، موضحين فيه البرامج والاعتمادات المنفذة لهذه البرامج وتحليل مؤشرات الأداء بها، كمـــا يعــد ترجمـــــة حقيقية لبرنامج عمل الحكـــومة، وفقًا لأهداف التنميـة المستــدامـة ورؤيـــة، (مصر٢٠٣٠ )، وذلك من خلال وضع برامج رئيسية وفرعية لكل منها مؤشرات قياس أداء دقيقة وقابلة للتنفيذ بجدول زمني محدد، لتساعد في اتخاذ القرار المناسب، ومـن ثـم فـإن موازنة البرامج والأداء للوزارة للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ اسـتهدفت ضمـان كفـاءة الإنفاق ومراقبة فاعلية الأداء وتحقيق أكبر اسـتفادة مـن الموارد المتاحة وبالتالي تحسـين مسـتوي الأداء للـوزارة، حيث تم تحديد المسـئوليات في ضـوء الاختصاصات المقررة، كمـا رسـخت العمـل بروح الفريـق الواحد، وضمان التنفيـذ الفعلي للبرامـج على أر ض الواقع، بما سـاهم في تحقيق الأهداف المنشـودة التي ترتكز على الإنفاق على برامج محددة وفق مؤشـرات أداء دقيقة.