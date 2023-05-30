الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مي الكيلة: نحتاج دعم مصر في القطاع الصحي بفلسطين

مي الكيلة
مي الكيلة

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إننا نواجه في القطاع الصحي الفلسطيني تحديات كبيرة جدًا من خلال الاحتلال الغاشم الذي يبطش أبناء الشعب الفلسطيني في المخيمات والقرى والمدن، ولا يحترم أي اتفاقيات دولية.

وأضافت "الكيلة" خلال مؤتمر صحفي مع نظيرها المصري، اليوم الثلاثاء، أننا نحتاج إلى دعم الدول الشقيقة وعلى رأسها الشقيقة مصر، من أجل مواجهة القطاع الصحي للعدد الكبير للجرحى والشهداء الذين يلتقوا يوميًا في الوطن المحتل.

وتابع: “أشكر دعم وزير الصحة المصري، فدائمًا مساندتكم في المحافل الدولية، وأيضًا أشكركم على تفهمكم لتوقيع الاتفاقية في القريب العاجل جدًا من أجل دعم القطاع الصحي الفلسطيني”. 

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