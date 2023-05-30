مراسلة “القاهرة الإخبارية”: وزير الخارجية التونسي سيزور فرنسا قريبا

قالت نسرين رمضاني مراسلة "القاهرة الإخبارية" من تونس، إن الرئيس التونسي جدد دعوته إلى مواجهة الهجرة غير الشرعية، عن طريق مبادرة أو قمة تجمع دول شمال إفريقيا ودول جنوب الصحراء؛ للتوصل إلى علاج جذري لتلك الظاهرة، مضيفة أنه شدد على أن العملية الأمنية لمعالجة ظاهرة الهجرة لا تكفي وحدها.

وأكد الرئيس التونسي ضرورة معالجة الأمر بطريقة شاملة، عن طريق توفير فرص عمل لائقة للشباب، سواء التونسي أو العربي أو الإفريقي، موضحة أن تونس أصبحت تستقبل أعدادًا كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول جنوب الصحراء، والذين يعتبرون تونس دولة عبور نحو السواحل الأوروبية.

وعن حل أزمة الهجرة غير الشرعية، قالت مراسلة القناة، أن توفير فرص عمل لائقة للشباب في دول شمال إفريقيا وجنوب الصحراء، تساعد على حل أزمة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، لافتة إلى أن تصريحات الرئيس التونسي تتزامن مع زيارة وزير الهجرة البريطاني، والذي يزور تونس غدًا الأربعاء.

وأكدت إلى أن وزير الخارجية التونسي سيزور فرنسا في القريب العاجل، ومن المُتوقع أن يكون ملف الهجرة غير الشرعية على طاولة المفاوضات بين البلدين.

وذكرت أن الدولة التونسية اقترحت العديد من الآليات، مُتمثلة في كل المؤسسات التي لديها دور في معالجة ملف الهجرة غير الشرعية، وأهمها العملية الأمنية بالإضافة إلى تفعيل العديد من الاتفاقيات ما بين تونس ودول الجوار، سواء في الاتحاد الأوروبي أو في إقليم الشرق الأوسط.

وكان جدد الرئيس التونسي قيس سعيد، دعوته إلى عقد قمة تضم دول المنطقة لمناقشة ملف الهجرة، في وقت تبحث فيه بريطانيا ودول أوروبية تعاون أكبر لمكافحة عصابات تهريب البشر، معيداً طرح مبادرته لتنظيم قمة تجمع دول شمال أفريقيا ودول جنوب الساحل والصحراء ودول شمال البحر المتوسط لمعالجة أسباب الهجرة.

جاء ذلك خلال لقائه بوزير الخارجية التونسي نبيل عمار في القصر الرئاسي، مؤكداً ان الحلول الأمنية التقليدية أثبتت قصورها وحدودها فضلا عن أنها تقوم على معالجة النتائج والآثار لا على القضاء على أسباب الهجرة غير النظامية.