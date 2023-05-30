رئيس مركز القدس للدراسات يكشف تفاصيل زيارة رئيس وزراء فلسطين لمصر

كشف أحمد رفيق عوض رئيس مركز القدس للدراسات، تفاصيل زيارة محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، إلى مصر والتي من المقرر أن تستمر لمدة ثلاث أيام، على رأس وفد وزاري رفيع المستوى، بناءً على دعوة من رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي.

وقال "عوض" خلال مداخلة هاتفية، لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم، إن الهدف من الزيارة هي تحريك المسار على انفتاح العمق العربي، موضحا أنها ليست الأولى، وتعد الزيارة الثانية في محاولة السلطة الوطنية الفلسطينية لكسر الاحتكار والقيود الإسرائيلي التي تحيط بها.

وأكد رئيس مركز القدس للدراسات، أنه كان هناك محاولات عديدة لخنق غزة، وإجراءات متتالية سواء من تقليص لبرنامج الغذاء العالمي، أو خدمات "الأونروا"، كما أن مصر مشهود لها بموقفها السياسي بأعمار قطاع غزة، موضحا أن مصر لها دورا محوريا ومركزيا في هذا الشأن، كما أن الاستثمار المصري في فلسطين سيكون مهم جدا.



ويعقد خلال الزيارة الاجتماع الثاني للجنة "الفلسطينية - المصرية" العليا المشتركة، وأكد دياب اللوح، سفير فلسطين في القاهرة، أن مشاركة 9 حقائب وزارية في هذه الزيارة الرسمية تؤكد حرص فلسطين على مد جسور التعاون السياسي والتنفيذي بين البلدين والنهوض بتلك الجسور إلى أعلى مستويات التنسيق، حسب توجيهات الرئيس محمود عباس.