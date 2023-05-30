محافظ أسوان يتابع فعاليات التدريب العملي للعاملين بإدارة الأزمات والجهات المعنية

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، قيام إدارة الأزمات والكوارث بالمشاركة في فعاليات التدريب العملي على المنظومة الوطنية لإدارة الأزمات والطوارئ عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وجاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم وتطوير منظومة إدارة الأزمات والحد من المخاطر، بحضور مسئولي الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بإدارة الأزمة بالمحافظة وباقي المحافظات.

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أهمية هذا التدريب العملي والذى يأتي تطبيقاً لتعليمات وقرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتنمية مهارات العاملين بمختلف الأجهزة والجهات المعنية ورفع قدراتهم وتأهيلهم لاستغلال تكنولوجيات المعلومات فى استخدام المنظومة الوطنية الجديدة وسيتم تطبيقها بمختلف المحافظات للتعامل الجيد عند حدوث أي أزمة أو كارثة.

وأشاد اللواء أشرف عطية بالمنظومة الوطنية لإدارة الأزمات والطوارئ ودورها في توحيد الجهود المبذولة للتعامل مع الأزمات والكوارث الطارئة مع إتاحة الفرصة لتحقيق التعاون والتنسيق الفعال وتنظيم الأدوار بين الجهات المعنية بما يساهم في تحقيق السيطرة الكاملة وتسريع زمن الاستجابة للحد من التداعيات والآثار السلبية الناجمة واحتوائها بالشكل المطلوب حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين وحماية للممتلكات العامة والخاصة.

من جانبه، أوضح محمد عبد العاطي مدير إدارة الأزمات والكوارث بأن التدريب العملى يشمل شرح طريقة وآليات التعامل مع المنظومة الوطنية لإدارة الأزمات ، مشيراً إلى أن المنظومة تعتمد على أسلوب تكنولوجي حديث لإعداد قاعدة بيانات إلكترونية وخريطة رقمية تشمل رصد جميع الحوادث والأحداث المختلفة وتسجيلها ومراجعتها لاستخراج مجموعة من المؤشرات والبيانات والتقارير المفصلة، بالإضافة إلى إجراءات التعامل الأمثل وفقاً لدرجات الخطورة لهذه الحوادث وذلك من خلال مجموعة من السيناريوهات المعدة مسبقاً ووفقاً لطبيعة الحالة الطارئة.

ولفت إلى أنه خلال التدريب العملى تم استعراض محاكاة لسيناريوهات التعامل واحتواء تداعيات حدوث كارثتين إحداهما انفجار لخط مياه رئيسي بطريق السادات ، والأخر حدوث انهيار لمباني داخل قرية أبو الريش قبلى بمدنية أسوان.