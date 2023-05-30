الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: استضافة مصر للاجئين تعكس دورها على المستويين الإقليمى والدولى

النائب عمرو هندي
النائب عمرو هندي

أشاد النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية في استضافة اللاجئين من الدول التي تعاني نزاعات مسلحة وصراعات أدت إلى نزوح عدد كبير منها إلى الخارج، مشيرًا إلى أن المنظمات الدولية لامست هذا الدور الكبير الذي تقوم به مصر في استضافة اللاجئين.

وقال "هندي"، في تصريحات له، إن موقف مصر من استضافة اللاجئين، يكشف الدور المحوري لها على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى لقاء الرئيس السيسي والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي كسبت تقدير المنظمات الدولية للدور الذي تقوم به مصر.

ولفت النائب عمرو هندي إلى أن مصر تقدم أوجه الرعاية للقادمين إليها من مناطق النزاعات، وذلك دون أن تتلقى أي مقابل، بما يعكس مسؤولية مصر تجاه اللاجئين، خاصة من الدول الشقيقة مثل السودان، أو غيرهم من النازحين بسبب الحرب الروسية- الأوكرانية.

وأكد عضو مجلس النواب أهمية التعامل مع ظاهرة تدفقات اللاجئين وكافة أشكال النزوح من خلال مقاربة شاملة، تستهدف جذور الأزمات المتعلقة بتحديات تسوية النزاعات، وتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي، والتنمية المستدامة الشاملة.

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