بعد تداول أنباء مشاركته في لجنة الرهبنة.. حقيقة ظهور الأنبا متياس بالمقر البابوي
يواصل المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لليوم الثالث على التوالى، عقد جلساته بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، قبيل انعقاد الجلسة الختامية للمجمع بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، الجمعة المقبلة برئاسة البابا تواضروس الثاني.
ومن المقرر أن تعقد لجنة الرهبنة والأديرة، التي يترأسها الأنبا دانيال، الأنبا بولا أسقف ورئيس دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة قضايا شئون الأديرة والرهبان.
◄ الأنبا متياس بالمقر الباباوي
قبيل انعقاد جلسة لجنة الرهبنة والأديرة، اليوم الثلاثاء، تداول أقباط عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صورًا للأنبا متياس أسقف المحلة الكبري، الذي استقال من الكنيسة في 2005، بالمقر الباباوي، للمشاركة في اجتماعات اللجنة، إذ يعد أول مجمع مقدس يحضره الأسقف الذي استقال من الكنيسة، وقرر المجمع المقدس عدم عودته لمنصبه مرة أخرى في 2013.
يأتي ذلك بعد أن تداولت عدد من الصفحات علي شبكة التواصل الاجتماعي، في ساعات مبكرة صباح اليوم، منشور كتبه القس توما يعقوب، بأنباء عن عودة الأنبا متياس إلى اجتماعات المجمع المقدس ٢٠٢٣ ، لأول مرة منذ نحو ١٨عاما.
الأنبا متياس الذي يعيش في الولايات المتحدة منذ استقالته سبق أن ظهر فبراير 2018 خلال صلوات تجنيز الأنبا بقطر أسقف الوادي الجديد، التي أقيمت بكنيسة السيدة العذراء بدالاس بولاية تكساس، بحسب بيان رسمي للكنيسة.
كما ظهر أيضًا في نهضة روحية بالصلوات والعظات بإيبارشية سمالوط وتوابعها للأقباط الأرثوذكس عام 2020، بالإضافة إلى المشاركة في تجليس البابا تواضروس الثاني كبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عام 2013.
واستأنفت لجان المجمع المقدس اجتماعاتها خلال الفترة الصباحية اليوم، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث تعقد لجنة الإعلام والمعلومات اجتماعها، ثم يليها اجتماع لجنة الرهبنة وشئون الأديرة، ثم تنعقد لجنة شئون بلاد المهجر واللجنة الدائمة، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.
وتناقش جلسات لجنة الرهبنة وشئون الأديرة اليوم، قضايا شئون الأديرة والرهبان والحياة الرهبانية والديرية.
ووفقًا لجدول أعمال المجمع المقدس، من المقرر أن تنعقد لجنة السكرتارية، غدًا الأربعاء، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.