الثلاثاء 30 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بعد تداول أنباء مشاركته في لجنة الرهبنة.. حقيقة ظهور الأنبا متياس بالمقر البابوي

الانبا متياس
الانبا متياس

يواصل المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لليوم الثالث على التوالى، عقد جلساته بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، قبيل انعقاد الجلسة الختامية للمجمع بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، الجمعة المقبلة برئاسة البابا تواضروس الثاني.

ومن المقرر أن تعقد لجنة الرهبنة والأديرة، التي يترأسها الأنبا دانيال، الأنبا بولا أسقف ورئيس دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة قضايا شئون الأديرة والرهبان.

◄ الأنبا متياس بالمقر الباباوي

قبيل انعقاد جلسة لجنة الرهبنة والأديرة، اليوم الثلاثاء، تداول أقباط عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صورًا للأنبا متياس أسقف المحلة الكبري، الذي استقال من الكنيسة في 2005، بالمقر الباباوي، للمشاركة في اجتماعات اللجنة، إذ يعد أول مجمع مقدس يحضره الأسقف الذي استقال من الكنيسة، وقرر المجمع المقدس عدم عودته لمنصبه مرة أخرى في 2013.

يأتي ذلك بعد أن تداولت عدد من الصفحات علي شبكة التواصل الاجتماعي، في ساعات مبكرة صباح اليوم، منشور كتبه القس توما يعقوب، بأنباء عن عودة الأنبا متياس إلى اجتماعات المجمع المقدس ٢٠٢٣ ، لأول مرة منذ نحو ١٨عاما.

الأنبا متياس الذي يعيش في الولايات المتحدة منذ استقالته سبق أن ظهر فبراير 2018 خلال صلوات تجنيز الأنبا بقطر أسقف الوادي الجديد، التي أقيمت بكنيسة السيدة العذراء بدالاس بولاية تكساس، بحسب بيان رسمي للكنيسة.

كما ظهر أيضًا في نهضة روحية بالصلوات والعظات بإيبارشية سمالوط وتوابعها للأقباط الأرثوذكس عام 2020، بالإضافة إلى المشاركة في تجليس البابا تواضروس الثاني كبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عام 2013.

واستأنفت لجان المجمع المقدس اجتماعاتها خلال الفترة الصباحية اليوم، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث تعقد لجنة الإعلام والمعلومات اجتماعها، ثم يليها اجتماع لجنة الرهبنة وشئون الأديرة، ثم تنعقد لجنة شئون بلاد المهجر واللجنة الدائمة، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وتناقش جلسات لجنة الرهبنة وشئون الأديرة اليوم، قضايا شئون الأديرة والرهبان والحياة الرهبانية والديرية.

ووفقًا لجدول أعمال المجمع المقدس، من المقرر أن تنعقد  لجنة السكرتارية، غدًا الأربعاء، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

جانب من الحدث

350666928_264461855991737_3093369466352573684_n
350666928_264461855991737_3093369466352573684_n
350668487_1068717450756180_1823512274195861662_n
350668487_1068717450756180_1823512274195861662_n
350668487_1068717450756180_1823512274195861662_n
350668487_1068717450756180_1823512274195861662_n
350673949_2106884642840933_7478935585319276982_n
350673949_2106884642840933_7478935585319276982_n
350671151_799762611351543_8283743675728128623_n
350671151_799762611351543_8283743675728128623_n
350278243_832320987818496_2848830681350972120_n
350278243_832320987818496_2848830681350972120_n
350665048_733522228779685_409903893992762105_n
350665048_733522228779685_409903893992762105_n

350635253_158089463761712_7292040499216238061_n
350635253_158089463761712_7292040499216238061_n
350642605_964098844979284_8771738218924979627_n (1)
350642605_964098844979284_8771738218924979627_n (1)
350642605_964098844979284_8771738218924979627_n
350642605_964098844979284_8771738218924979627_n
350665048_733522228779685_409903893992762105_n (1)
350665048_733522228779685_409903893992762105_n (1)
اسة البابا تواضروس الثاني الانبا دانيال الأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف البابا تواضروس ا البابا تواضروس الثان التواصل الإجتماعى فيس بوك التواصل الاجتماعي

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2023

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

بالإسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالإسماعيلية

بنسبة نجاح 87.5%.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الدقهلية

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية

روابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية فور اعتمادها من المحافظين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

وائل لطفي

المجتمع الدولى.. هل تسمعنا؟

د. منى حلمى

ما أهمية الفحولة الجنسية ؟

ماجد حبته

الشكاوى الـ2029 للمستثمرين

عبدالوهاب داود

آخرة السهر مع آل باتشينو

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تحركات كوهين: جولة وزير الخارجية الإسرائيلي في أوروبا الوسطى.. ما الأهداف؟

إصابات وإحراق محاصيل زراعية فى هجوم لقوات الاحتلال على دير دبوان

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)