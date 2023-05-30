فرح الزاهد لـ"الدستور": ليلى علوي كانت بمثابة "أم" لي في كواليس "شوجر دادي"

أعربت الفنانة الشابة فرح الزاهد، عن سعادتها البالغة بمشاركتها فى أحداث فيلم "شوجر دادي"، مؤكدة أنها تتابع ردود فعل الجمهور منذ انطلاق العرض الأول للفيلم يوم الأربعاء الماضي 24 مايو، قائلة: “الحمد لله، ردود الأفعال إيجابية للغاية في عيون الجمهور، وتعمدت الفترة الأخيرة أن أتلقى ردود الأفعال والتعليقات بشكل مباشر من الجمهور بوجودي معهم في دور العرض المختلفة، خاصة أنه العمل الأول السينمائي لى فى مشوارى وبصراحة فخورة جدا بالمشاركة مع النجمة ليلى علوى وبالنسبة لي فرصة عظيمة جدا، وشرف كبير خاصة أن معظم مشاهدى أمامها باعتبار أنها حماتى فى الأحداث، وتعلمت منها كثيرا أثناء فترة التحضيرات والتصوير وكانت حقيقي داعمة وبمثابة أم وصديقة لي”.

وبسؤالها عن تفاصيل شخصيتها في العمل قالت “فرح”: أجسد شخصية “نرمين” زوجة حسام، ويجسده الفنان مصطفى غريب، الذى استمتعت كثيرا بالعمل معه فى الأحداث، وهى زوجة “غيورة” نكدية أصيلة ولذيذة وخفيفة فى نفس الوقت تتعرض لمواقف اجتماعية كثيرة مع زوجها، متوترة بشكل كبير لخوفها على زوجها بسبب الغيرة ومتخوفة فى نفس الوقت من فشل العلاقة بينهما بسبب أسلوبها، مشيرة إلى أنها استعدت إلى الدور بطريقة مختلفة وقامت بعدة جلسات تحضيرية وبروفات بقيادة المخرج محمود كريم والمؤلف لؤي السيد الذى برع فى كتابة الفيلم، مضيفة أن “كواليس العمل كانت تحظى دائما بنوع من الود والاحترام والتعاون، فى ظل سعى الجميع للوصول بالفيلم إلى أعلى مستوى”.

تفاصيل وأبطال فيلم شوجر دادي

فيلم "شوجر دادي" يعرض حاليًا بدور السينما ويواصل صدارته إيرادات شباك التذاكر منذ إطلاقه بدور العرض المصرية، فكرة المراهقة المتأخرة بين الأزواج، وإمكانية حدوث حمل لمرة جديدة بتفاصيل مختلفة عبر العديد من المواقف الكوميدية التي تتناول فكرة الاهتمام بالأبناء والأحفاد والمشاكل التي تحدث بينهم في إطار اجتماعي مبني على قصص متنوعة، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم ليلى علوي وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني وتامر هجرس ومصطفى غريب ومحمد محمود ومي الغيطي وفرح الزاهد وجوهرة، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.