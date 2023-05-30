الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الأمم المتحدة: إطلاق إطار الشراكة مع مصر 2023-2027 كانت لحظة هامة بالنسبة لنا

بانوفا
بانوفا

عبرت إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، عن سعادتها بالتعاون والتنسيق المستمر مع الحكومة المصرية وإطلاق إطار الشراكة للفترة م 2023-2027، موجهة الشكر للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والمسئولين في مختلف الجهات الحكومية على تيسير عمل منظومة الأمم المتحدة في مصر.

جاء ذلك خلال جلسة إحاطة استثنائية، بالمقر الرئيسي بنيويورك، بهدف إلقاء الضوء على التجربة الرائدة لنظام الممثل المقيم للأمم المتحدة التي تم تطبيقها وتفعيلها في مصر 

وتابعت: "كان حفل إطلاق الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027، مميزًا وشرُفنا بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وكانت لحظة تاريخية بالنسبة لنا تعزز الشراكة الوثيقة مع مصر للخمس سنوات المقبلة".

وذكرت "المشاط"، أن 26 وكالة وبرنامجًا أمميًا قاموا بالتوقيع على الإطار الاستراتيجي للشراكة مع مصر للخمس سنوات المقبلة، وأن هذا العدد من الوكالات يعكس حجم الشراكة متعددة القطاعات  مع الحكومة المصرية، موضحة أن مهمة التنسيق والإعداد لهذا الإطار لم تكن سهلة على مدار الأعوام الماضية.

وفي السياق علق نائب المندوب الدائم للمغرب، السفير عمرو قديري، مؤكدًا أن جلسة الإحاطة تعد جلسة هامة للغاية وشهادة واضحة علي الجهود التي تقوم بها مصر تحت القيادة الرشيدة من عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية من خلال تنسيق أنشطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشاركة المجتمع المدني والأطراف ذات الصلة، مشيدًا بدور مصر الرائد في تنظيم مؤتمر المناخ تمثيلا عن الدول الإفريقية والنامية، ومؤكدًا علي أهمية وجود آليات تمويل مبتكرة للتصدي للتغيرات المناخية.

وفي كلمته الختامية، أشار السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أن التجربة المصرية تثبت الأثر الهام لنظام الممثل المقيم وهو يمثل طريقة واضحة لممارسة الأعمال الإنمائية بدعم الأمم المتحدة الذي يمثل ثروة من المعرفة بمرونة تامة، مشيرًا إلي قمة المستقبل Future Summit والذي سيتم عقده خلال العام الجاري، حيث أن تلك التجربة تعد إثباتًا واضحًا علي أن إصلاح نظام الأمم المتحدة، ومن ثم هناك أهمية لنقل تلك التجارب الناجحة للدول الإفريقية وغيرها من الدول النامية من أجل مساعدة تلك الدول في صياغة رؤيتهم الإنمائية

إيلينا بانوفا مصر الحكومة المصرية منظومة الأمم المتحدة التجربة الرائدة الدكتور مصطفى مدبولي

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