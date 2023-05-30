الثلاثاء 30 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الكشف على 1649 في قافلة طبية بقرية الجمايلة بكفر الشيخ

جريدة الدستور

قال الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، إن تنظيم القوافل الطبية والتوعوية للمزارعين في كافة المجالات والإرشاد الزراعي، يأتي في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وأضاف "دسوقي" خلال تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن هناك أيضاً قوافل طبية شاملة يشترك فيها جميع الكليات الطبية بكافة التخصصات والصيدلة والتمريض وخدمة أهالينا. 

قافلة طبية لجامعة كفر الشيخ ضمن مبادرة حياة كريمة في قرية الجمايلة

وكشف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن القافلة الطبية أجرت الكشف الطبي على 1649 حالة من أبناء قرية الجمايلة، التابعة لمركز دسوق، والقرى المجاورة، على يد نُخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، ضمن مبادرة حياه كريمة، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.

ونظمت جامعة كفر الشيخ، قافلة طبية متكاملة، إلى قرية الجمايلة، التابعة لمركز دسوق، وعدد من القرى المجاورة، فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتنمية الريف المصري، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بكفر الشيخ، استمراراً لسلسلة القوافل التي تُطلقها الجامعة في القرى على مستوى المحافظة.

الإرشاد الزراعي الرئاسية حياة كريمة التخصصات اكسترانيوز استمرارا الكشف الطب المبادرة الرئاسية القرى المجاورة القافلة الطبية العلاج بالمجان

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

سقوط موقع "تعليم الإسماعيلية" يحرم طلاب الإعدادية من الوصول للنتيجة

أرباح "إيسترن كومبانى" ترتفع 24.5% فى 9 أشهر

"التخطيط": 5.1 مليار جنيه لتنفيذ 343 مشروعًا فى المنوفية بخطة 2022-2023

محافظ المنوفية يوجه بفحص شكوى طبيب من تضرره في الترقيه رغم أقدميته

أرباح "مصر بنى سويف للأسمنت" ترتفع 29% خلال الربع الأول من 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

وائل لطفي

المجتمع الدولى.. هل تسمعنا؟

د. منى حلمى

ما أهمية الفحولة الجنسية ؟

ماجد حبته

الشكاوى الـ2029 للمستثمرين

عبدالوهاب داود

آخرة السهر مع آل باتشينو

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تحركات كوهين: جولة وزير الخارجية الإسرائيلي في أوروبا الوسطى.. ما الأهداف؟

إصابات وإحراق محاصيل زراعية فى هجوم لقوات الاحتلال على دير دبوان

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)