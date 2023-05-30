الكشف على 1649 في قافلة طبية بقرية الجمايلة بكفر الشيخ

قال الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، إن تنظيم القوافل الطبية والتوعوية للمزارعين في كافة المجالات والإرشاد الزراعي، يأتي في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وأضاف "دسوقي" خلال تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن هناك أيضاً قوافل طبية شاملة يشترك فيها جميع الكليات الطبية بكافة التخصصات والصيدلة والتمريض وخدمة أهالينا.

قافلة طبية لجامعة كفر الشيخ ضمن مبادرة حياة كريمة في قرية الجمايلة

وكشف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن القافلة الطبية أجرت الكشف الطبي على 1649 حالة من أبناء قرية الجمايلة، التابعة لمركز دسوق، والقرى المجاورة، على يد نُخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، ضمن مبادرة حياه كريمة، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.

ونظمت جامعة كفر الشيخ، قافلة طبية متكاملة، إلى قرية الجمايلة، التابعة لمركز دسوق، وعدد من القرى المجاورة، فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتنمية الريف المصري، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بكفر الشيخ، استمراراً لسلسلة القوافل التي تُطلقها الجامعة في القرى على مستوى المحافظة.