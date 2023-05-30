الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ابنة طلعت زكريا عن الجزء الثاني من "حريم كريم": ربنا يوفق الجميع

طلعت زكريا
طلعت زكريا

علقت الفنانة إيمي طلعت زكريا، ابنة الفنان الراحل طلعت زكريا، على الإعلان عن فيلم “حريم كريم 2”، والذي شارك والدها في الجزء الأول منه منذ سنوات.

وقال إيمي طلعت، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"الجزء الأول بيخلص على إنهم بيتجوزوا، يبقى إزاى انتهى، عموما أنا شايفة إن الناس برضه هتقارن، وده هيظلم الفنانين الباقيين، وربنا يوفق الجميع".

كان المخرج على إدريس الأمر، قد نفى الأخبار المتداولة حول تبديل دور طلعت زكريا بعمرو عبد لجليل، مؤكدًا أن الشخصيات التي لن تتواجد في الجزء الثاني، فتم تغييرها والاستعانة بشخصيات بمواقف وأدوار جديدة دون الاعتماد على شخصيات الجزء الاول .

يذكر أن فيلم أولاد حريم كريم هو الجزء الثاني من فيلم حريم كريم الذي تم تقديمه منذ عام 2005، وشارك فيه عدد كبير من الفنانين؛ منهم مصطفى قمر وياسمين عبدالعزيز وريهام عبدالغفور وعلا غانم وداليا البحيري وبسمة وطلعت زكريا، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

ويشارك في فيلم أولاد حريم كريم؛ مصطفى قمر وعلا غانم وتيام مصطفى قمر وداليا البحيري وبسمة وبشرى وعمرو عبد الجليل وخالد سرحان وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس.

الراحل طلعت زكريا اولاد حريم كريم تيام مصطفى قمر تيام مصطفى عمرو عبد الجليل فيلم أولاد حريم كريم فيلم “حريم كريم”

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