ليفربول يعلن تعيين جورج شمادتك مديرًا رياضيًا

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن تعيين مدير رياضي جديد، ليبدأ مهامه مع النادي من الموسم المقبل.

وسبق أن أعلن النادي رحيل مايكل إدواردز عن منصب المدير الرياضي بنهاية الموسم المنصرم، وتولي جوليان ورد بدلًا منه بشكل مؤقت.

ونشر النادي بيانًا عبر موقعه الرسمي أعلن من خلاله تعيين الألماني جورج شمادتك، في منصب المدير الرياضي.

وانضم شمادتك للعمل في ليفربول بعد قضائه 4 سنوات في منصب المدير الرياضي لنادي فولفسبورج، قبل أن يرحل عنه في مطلع العام الجاري.

شمادتك هو حارس مرمى سابق لنادي كولن وهانوفر، ولعب لأندية فورتونا دوسلدروف، وفرايبور وباير ليفركوزن وبوروسيا مونشنجلادباخ، قبل أن يعلن اعتزاله رسميًا في عام 1998.

ويبدأ شمادتك عمله بشكل رسمي في 1 يونيو المقبل.

وقال مايك جوردن، رئيس مجموعة فينواي المالكة للنادي: "في البداية أود الترحيب بجورج في ليفربول مع العلم أنه سيجلب معرفة ثمينة وخبرة في دور ستكون هذه الخبرة والمعرفة مفيدة له وللنادي".

وأضاف: "جورج سيعمل مع قسم عمليات كرة القدم لمواصلة تقديم الدعم ليورجن كلوب، لمواصلة السعي لتطوير ونمو النادي في كل النواحي".



وأكمل: "في نفس الوقت الذي نرحب فيه بجورج، يجب أيضًا أن نقدم وادعًا يليق بجوليان وارد، والذي قدم لنا الدعم المطلق والثبات والطاقة في العديد من الأدوار، والتي كان آخرها المدير الرياضي، نتمنى لجوليان وعائلته الصغيرة الأفضل في المستقبل ونشكره على ماقدمه لليفربول خلال السنوات الـ11 الماضية".