الثلاثاء 30 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ليفربول يعلن تعيين جورج شمادتك مديرًا رياضيًا

جورج شمادتك
جورج شمادتك

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن تعيين مدير رياضي جديد، ليبدأ مهامه مع النادي من الموسم المقبل.
وسبق أن أعلن النادي رحيل مايكل إدواردز عن منصب المدير الرياضي بنهاية الموسم المنصرم، وتولي جوليان ورد بدلًا منه بشكل مؤقت.
ونشر النادي بيانًا عبر موقعه الرسمي أعلن من خلاله تعيين الألماني جورج شمادتك، في منصب المدير الرياضي.
وانضم شمادتك للعمل في ليفربول بعد قضائه 4 سنوات في منصب المدير الرياضي لنادي فولفسبورج، قبل أن يرحل عنه في مطلع العام الجاري.
شمادتك هو حارس مرمى سابق لنادي كولن وهانوفر، ولعب لأندية فورتونا دوسلدروف، وفرايبور وباير ليفركوزن وبوروسيا مونشنجلادباخ، قبل أن يعلن اعتزاله رسميًا في عام 1998.
ويبدأ شمادتك عمله بشكل رسمي في 1 يونيو المقبل.
وقال مايك جوردن، رئيس مجموعة فينواي المالكة للنادي: "في البداية أود الترحيب بجورج في ليفربول مع العلم أنه سيجلب معرفة ثمينة وخبرة في دور ستكون هذه الخبرة والمعرفة مفيدة له وللنادي".
وأضاف: "جورج سيعمل مع قسم عمليات كرة القدم لمواصلة تقديم الدعم ليورجن كلوب، لمواصلة السعي لتطوير ونمو النادي في كل النواحي".


وأكمل: "في نفس الوقت الذي نرحب فيه بجورج، يجب أيضًا أن نقدم وادعًا يليق بجوليان وارد، والذي قدم لنا الدعم المطلق والثبات والطاقة في العديد من الأدوار، والتي كان آخرها المدير الرياضي، نتمنى لجوليان وعائلته الصغيرة الأفضل في المستقبل ونشكره على ماقدمه لليفربول خلال السنوات الـ11 الماضية".

ليفربول جورج شمادتك المدير الرياضي لليفربول مايكل إدواردز شمادتك

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

سقوط موقع "تعليم الإسماعيلية" يحرم طلاب الإعدادية من الوصول للنتيجة

أرباح "إيسترن كومبانى" ترتفع 24.5% فى 9 أشهر

"التخطيط": 5.1 مليار جنيه لتنفيذ 343 مشروعًا فى المنوفية بخطة 2022-2023

محافظ المنوفية يوجه بفحص شكوى طبيب من تضرره في الترقيه رغم أقدميته

أرباح "مصر بنى سويف للأسمنت" ترتفع 29% خلال الربع الأول من 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

وائل لطفي

المجتمع الدولى.. هل تسمعنا؟

د. منى حلمى

ما أهمية الفحولة الجنسية ؟

ماجد حبته

الشكاوى الـ2029 للمستثمرين

عبدالوهاب داود

آخرة السهر مع آل باتشينو

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تحركات كوهين: جولة وزير الخارجية الإسرائيلي في أوروبا الوسطى.. ما الأهداف؟

إصابات وإحراق محاصيل زراعية فى هجوم لقوات الاحتلال على دير دبوان

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)