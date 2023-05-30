الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

" الدوادي" يضع حجر أساس مشروع تطوير كورنيش النيل بقنا

محافظ قنا
محافظ قنا

وضع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، حجر الأساس لمشروع تطوير كورنيش النيل الشرقي بمدينة قنا، و الممولة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية، والمهندس كمال محمود وكيل وزارة الري بقنا، والمهندس محمد نصر مدير عام البيئة ، والمهندس وليد أبو العباس مدير عام التخطيط العمراني وطارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا وثابت احمد إبراهيم وكيل مديرية الإسكان والمدير التنفيذى للمشروع وعدد من القيادات التنفيذية .

وأوضح محافظ قنا أن مشروع تطوير كورنيش النيل يتم تنفيذه على مساحة 79 ألف و 251 متر ، بطول 1400 متر على الشاطئ الشرقى للنيل، و يُعد أحد المشروعات الطموحة التي ستغير وجه قنا، فضلا عن أنه يعمل على إتاحة المزيد من أماكن الجذب السياحي بالمحافظة .

وأشار " الداودي " إلى أنه تم الاستعانة باستشارى متخصص لوضع تصميم الكورنيش، يتضمن عناصر جمالية لإضفاء الشكل الحضاري على شاطئ النيل، وسيضم أيضا متنزهات وحدائق ومطاعم وكافتيريات وأماكن جلوس وبرجولات وكراسى وأكشاك، ومبنى إدارى وحمامات عامة ، بالإضافة إلى مراسى للسفن والمراكب الشراعية واللانشات، مؤكدا أن ذلك يأتى استمرارا لجهود المحافظة في خلق متنفسات للمواطنين بطراز عصري وتهيئة مناطق للنزهة تتوافر بها كافة وسائل الترفيه والراحة ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نحو التوسع في إنشاء المناطق الترفيهية التي تخدم أكبر شريحة من المواطنين .

ووجه محافظ قنا، بالمتابعة الميدانية المستمرة للمشروع للتأكيد على الشركة المنفذة بتطوير ورفع كفاءة وتجميل الموقع على أعلى مستوى لإضفاء المظهر الحضاري والجمالي به، مشددا على الإسراع فى الخطوات التنفيذية للمشروع والالتزام بالجدول الزمني المحدد .

ئيس عبد الفتاح السيسي أحمد إبراهيم البيئ اشرف الداودي التخطيط التخطيط العمراني

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