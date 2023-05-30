الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذة معلوماتية: قرار انسحاب تويتر من مدونة الاتحاد الأوروبي جريء

تويتر
تويتر

علقت الدكتورة جيهان فقيه، أستاذ قانون المعلوماتية، على قرار إيلون ماسك، بالانسحاب من مدونة الاتحاد الأوروبي، علي حد وصفه وفقاً للممارسات السليمة ضد التضليل الإعلامي عبر الإنترنت.

وقالت "فقيه" خلال مداخلة هاتفية لفضائية القاهرة الإخبارية، إن انسحاب تويتر من مدونة الاتحاد الأوروبي الموجهة ضد التضليل الإعلامي، قائلة إن هذا قرار جرئ جدا من إيلون ماسك.

وأوضحت  أنه كان يوجد اتفاق بين عدد كبير من المنصات الرقمية على مكافحة الأخبار المضللة، وخطاب الكراهية وغيرها من المعلومات الكاذبة، مضيفة أن مفوض الاتحاد الأوروبي قال إنه بالرغم من انسحاب إيلون ماسك من هذه الوثيقة الطوعية وغير الإلزامية، ولكنه لا يمكنه الانسحاب والهرب من قانون الخدمات الرقمية الذي صدر في أكتوبر الماضي.

 وتابعت أن القانون سيكون جزئيا بـ 25 منفذ حتى ينفذ بشكل كامل في شهر فبراير 2024، متابعة أن هدف إيلون ماسك في الأساس هو حرية التعبير عن الرأي، وأبرز مثال على ذلك هو إعادة الرئيس دونالد ترامب إلى المنصة، لأن في اعتباره أن هذا الشيء تقييدا لحرية الرأى والتعبير.

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