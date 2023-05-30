"الشرق الأوسط لصناعة الزجاج" تتحول للخسائر خلال الربع الأول من 2023

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج، خلال الربع الأول من العام الجاري، تحول الشركة من الربحية إلى الخسائر، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم الثلاثاء، أنها حققت خسائر بلغت 78.75 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بلغت 35.58 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات الشركة من العقود مع العملاء خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 894.55 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 602.63 مليون جنيه في الربع المقارن من 2022.

وسجلت الشركة خسائر مستقلة بلغت 86 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 39.73 مليون جنيه في الربع الأول من 2022.

يشار إلى أن الشرق الأوسط لصناعة الزجاج، سجلت صافي ربح بلغ 75.93 مليون جنيه خلال 2022، مقابل أرباح بلغت 174.55 مليون جنيه خلال 2021، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات الشركة من العقود مع العملاء خلال العام الماضي إلى 2.76 مليار جنيه، مقابل 1.7 مليار جنيه خلال 2021.