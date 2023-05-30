لجان المجمع المقدس للكنيسة القبطية تواصل اجتماعاتها

قال القمص موسي إبراهيم المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن لجنتى الإيمان والتعليم، والعلاقات المسكونية عقدتا اجتماعين في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، في إطار اجتماعات اللجان المجمعية التي بدأت مساء أول أمس الأحد.



وتابع في بيان: قاد لجنة الإيمان والتعليم مقررها نيافة الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، وناقشت عددًا من الموضوعات من خلال أعمال لجانها الفرعية، وهي لجان التربية الكنسية والمناهج، والإكليريكيات والمعاهد، التربية الدينية بالمدارس، المصنفات الفنية، المراكز التعليمية والبحثية، نشر الوعى العقيدى، والمراجعة الايمانية.



مُختتمًا: قاد نيافة الأنبا سيرابيون مطران لوس أنجلوس لجنة العلاقات المسكونية، ونوقشت فيها التقارير المقدمة من لجنة العلاقات مع الكنائس، ولجنة الحوارات مع الكنائس.

بدء جلسات لجان المجمع المقدس



بدأت مساء الأحد في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اجتماعات لجان المجمع المقدس، حيث عقدت لجنة الرعاية والخدمة اجتماعها، برئاسة مقرر اللجنة نيافة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط، وناقشت عددًا من الموضوعات من خلال أعمال لجانها الفرعية، وهي لجان خدمة إخوة المسيح الأصاغر، الصحة النفسية ومكافحة الإدمان، بيوت الضيافة، رعاية المغتربين، السجون، التنمية الاجتماعية، الرعاية الصحية، وذوى القدرات الخاصة.



تلاها اجتماع اللجنة المجمعية للأسرة، برئاسة مقررها نيافة الأنبا مكسيموس مطران بنها وقويسنا، حيث استعرض مقررو اللجان الفرعية للجنة الرئيسية، تقارير عمل اللجان، وهي لجان المقبلين على الزواج، المتزوجون، المرأة، المسنين، والطفولة.

وتتواصل اجتماعات بقية اللجان خلال الأسبوع الجاري، وتختتم بجلسة عامة للمجمع المقدس.

يذكر أن المَجْمع المقدس هو الهيئة العليا داخل للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ويرأسه البابا الأنبا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. يجتمع مرة كل سنة لمدة أسبوع من أجل مناقشة الأوضاع التشريعية والكهنوتية واللاهوتية، ويضم 12 لجنة أو أكثر .

ويقوم أحيانًا بأدوار ذات طابع اجتماعي أو سياسي، فيجتمع بدعوة من بابا الكنيسة أثناء الأزمات، ليعطي رأيه في الحدث - لكن جوهر عمله غير سياسي. ويضع القواعد والأنظمة المتعلقة بمسائل الكنيسة المنظمة والإيمان، وأمور الخدمة.