الثلاثاء 30 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

زيارة البابا تواضروس للفاتيكان تتصدر العدد الأحدث من مجلة الكرازة

صورة غلاف مجلة الكرازة
صورة غلاف مجلة الكرازة

أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، العدد الأحدث من مجلة الكرازة، وتصدرت صور الغلاف لقاء قداسة البابا تواضروس الثاني مع البابا فرنسيس، ضمن زيارة قداسته التاريخية للڤاتيكان التي استغرقت أربعة أيام قبل أن يغادر لزيارة إيبارشيتي تورينو وروما، وميلانو للقاء أبناء الإيبارشيتين.
 

ويذخر العدد بملف خاص مدعم بالصور متضمنًا الكلمات التى ألقيت واللقاءات التي عقدت في تلك الزيارات.
 

من المقالات "مع كنائس العالم".. الافتتاحية لفداسة البابا تواضروس الثاني، ومقالة "بعض نبوات العهد القديم عن عيد الصعود المجيد".. نيافة الأنبا متاؤس، ومقالة"الأنبا بيمن، والعيد السابع والثلاثون لنياحة نيافته".. نيافة الأنبا ديمتريوس، و"أيقونة صعود السيد المسيح".. نيافة الأنبا مارتيروس.
 

قداسة البابا يستقبل عددًا من أحبار الكنيسة

كان قد استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة، مساء اليوم الاثنين، عددًا من أحبار الكنيسة في جلسات منفردة، على الترتيب:

الأنبا أبراهام الأسقف العام بلوس أنجلوس في الولايات المتحدة، والأنبا جريجوري الأسقف العام بجنوبي الولايات المتحدة، والأنبا بايزل الأسقف العام بجنوبي الولايات المتحدة، والأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر، والأنبا ديمتريوس مطران ملوي وأنصنا والأشمونين، والأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت، والأنبا جابرييل الأسقف العام بنيو جيرسي في الولايات المتحدة، والأنبا مينا أسقف ميسيساجا وفانكوفر وغربي كندا، والأنبا أغابيوس مطران ديرمواس ودلجا، والأنبا أرساني أسقف هولندا، والأنبا كاراس أسقف بنسلفانيا وديلاوير وميريلاند وويست فرجينيا بالولايات المتحدة، والأنبا أغاثون أسقف البرازيل.

وقدم الآباء التهنئة لقداسة البابا بمناسبة عودته من رحلته إلى الفاتيكان وإيطاليا والنمسا، كما ناقش قداسته مع كل واحد من أصحاب النيافة موضوعات متعلقة بالخدمة الرعوية في الإيبارشية أو القطاع الرعوي له.

 

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