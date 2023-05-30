خبير تغيرات مناخية يفسر سبب انتشار ظاهرة اللجوء البيئى

قال الدكتور السيد صبري، خبير التغيرات المناخية والتنمية المستدامة، إن التغيرات المناخية لها آثار سلبية جدًا كثيرة ومتعددة، لكونها عبارة عن عدم توازن في المناخ.

وأضاف صبري، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع علي فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك كثيرًا من المناطق بسبب ارتفاع درجات الحرارة والموجات المناخية الضارية الحارة جدًا أو الباردة جدًا تؤدي لتضرر المنتجات الزراعية، ويحدث نقص في السلع الغذائية، وحال تكرر الأمر يفقد الكثيرون مصدر رزقهم وقد يضطرون للانتقال من أماكنهم بحثًا عن مناطق أخرى بها آثار أقل للتغيرات المناخية.

خبير التغيرات المناخية: من آثار التغيرات المناخية حدوث موجات حارة أو باردة جدًا

وأوضح خبير التغيرات المناخية والتنمية المستدامة، أن التغيرات المناخية قد تحدث في أي مكان، ويظل اللاجئين البيئيين ينتقلون من مكان لآخر لتجديد مصدر رزقهم، وينتج عن ذلك صراعات مع المقيمين بهذا المكان لكونهم يشاركونهم مصادر رزقهم أو ينتج عنه مشكلات بين دولة ودولة أخرى.