الثلاثاء 30 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار البقوليات والسلع الغذائية اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023

البقوليات
البقوليات

البقوليات من السلع الغذائية الأساسية لدي الكثير من المواطنين فهي البروتين النباتي الذي لا غني عنها، خاصة الفول فهو من السلع الغذائية الأساسية لدي الكثير في وجبه الافطار.

ويستعرض الدستور في السطور التالية أسعار البقوليات اليوم خلال التعاملات الصباحية والتي جاءت كالتالي:

أسعار البقوليات اليوم الثلاثاء 30 مايو

بلغت أسعار كيلو الفول البلدى اليوم الثلاثاء 30 مايو سعر 37 جنيها للكيلوفي المحلات التجارية.

بينما سجلت أسعار الفول المستورد اليوم الثلاثاء سعر 30 مايو 26 جنيها للكيلو في المحلات التجارية.

وجاءت أسعارالفول المدشوش اليوم الثلاثاء 30 مايو سعر 40 جنيه للكيلو في المحلات التجارية.

بينما جاءت أسعار الحمص اليوم الثلاثاء 30 مايو سعر 52 جنيه للكيلوفي المحلات التجارية .

منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الثلاثاء 30 مايو

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الثلاثاء 30 مايو

أسعار الفاصوليا البيضاء اليوم الثلاثاء 30 مايو

قدرات أسعارالفاصوليا البيضاء اليوم الثلاثاء 30 مايو 55 جنيها للكيلوفي المحلات التجارية.

وقد ترجع الطلب على أسعار العدس خاصة مع قدوم فصل الصيف، وقد بلغ 46 جنيها للكيلو في المحلات التجارية.

وقد سجلت أسعار الترمس المستورد اليوم الثلاثاء سعر 41  جنيها للكيلو، بينما سجلت أسعار الترمس المحلي سعر 45 جنيها للكيلو في المحلات التجارية.

وقدرات أسعارللوبيا البلدى اليوم الثلاثاء بـ 63 جنيه،  بينما جاءت أسعاراللوبيا المستوردة بـ 50 جنيه في المحلات التجارية. .

بينما سجل سعر كيلو السمسم ما بين 132 إلى 135  جنيه في المحلات التجارية.

وقدرات أسعار الأرز اليوم الثلاثاء 30 مايو بـ 30 جنيها للكيلو في المحلات التجارية، في المحلات التجارية.

أسعار السلع الغذائية اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023 

وقد بلغت أسعار الدقيق المعبأ 23 جنيه للكيلو في المحلات التجارية.

وقد سجلت أسعار السكر المعبأ 23 جنيها للكيلو في المحلات التجارية..

 بينما سجلت أسعار مكرونة معبأة 24 جنيها للكيلو في المحلات التجارية..

أسعار باقى البقوليات الفول البلدي أسعارالفول المدشوش أسعار الفاصوليا البيضاء أسعار العدس أسعار الترمس المستورد

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