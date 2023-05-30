متحدث الروم: "الكنيسة الجامعة مذكورة في قانون الايمان المسيحي"

قال الأنبا نيقولا انطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الارثوذكس، والمتحدث الرسمي باسم الكنيسة، إن لفظ أو مصطلح "كاثوليكية" تعني الـ "جامعة".

واضاف مطران طنطا والغربية في تدوينة له: "من المهم معرفة معنى هذه الكلمة "جامعة" وردت في نص قانون الإيمان المسيحي النيقاوي- القسطنطيني، أو دستور الإيمان المسيحي النيقاوي- القسطنطيني، باللغة العربية والذي يردد في كل صلاة طقسية وكل قداس إلهي في الكنيسة الأرثوذكسية، ويردده أيضًا المسيحيون في كل وقت؛ بالقول: "أؤمن بكنيسة واحدة جامعة رسولية"، أي أؤمن بكنيسة "واحدة" حافظة للإيمان الحق الحقيقي القائم على إعتراف بطرس الرسول بيسوع المسيح «أَنْتَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ الْحَيِّ». و"جامعة" عالمية تجمع كل الكنائس التي في هذا الإيمان الواحد. و"رسولية" لأنها مؤسسة من الرسل القديسين، وأن عملها هو عمل رسولي بنشر الإنجيل البشارة المفرحة، أو بشارة الخلاص، في كل العالم.