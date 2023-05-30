"نابولى مليونيرة" عرض مسرحى جديد بالمنوفية

انطلق، أمس، أول العروض المسرحية بفرع ثقافة المنوفية، بعرض "نابولي مليونيرة" للفرقة القومية للمسرح، على مسرح قصر ثقافة شبين الكوم، ويستمر حتى السبت المقبل ٣ يونيو، ضمن عروض شرائح المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

تدور أحداث العرض حول أثر الحرب على الناس، وذلك بعد الحرب العالمية الثانية من خلال وقت الحرب والغارات الجوية على المدنيين وانتهاء الحرب وعلو طبقة جديدة فاسدة من المستفيدين منها، وعودة الأب بعد الحرب وعدم رضاه عن أحوال أسرته ومحاولته تحسين الأوضاع، العرض قصة إدواردو دي فيليبو، إخراج إبراهيم المهدي ترجمة سلامة محمد سليمان، دراماتورج حسام موسى، ديكور وأزياء حنان كرم، موسيقى أحمد رسلان.

"نابولي مليونيرة" إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، ويقدمه فرع ثقافة المنوفية، ضمن عروض المسرح بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي.