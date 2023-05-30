"القاهرة الإخبارية" تعرض تقريرًا عن فرحة الأردنيين بزفاف الأمير الحسين

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرًا بعنوان «الأردنيون يشاركون العائلة الهاشمية الاستعداد للزفاف الملكي».

وقال التقرير: «يستعد الأردنيون لمشاركة العائلة الهاشمية أفراحهم بزفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، وسط أجواء عبّر عنها الأردنيون باحتفالات في عموم الأردن».

وأضاف: «شهر الفرح كما يطلق عليه، شهد مناسبات سعيدة واستعدادات للزفاف الملكي بمشاركة الأردنيين».

وتابع: «تفاعل في كل المحافظات الأردنية فرحا بزفاف ولي العهد، هكذا يعبر الأردنيون عن سعادتهم باقتراب موعد عقد قران الأمير الحسين بن عبدالله، أجواء رسمت البهجة على ملامح ونشاطات المواطنين ومباركات انتشرت في شوارع البلاد، إيذانا بالحدث الأهم هذا العام».

واستطرد: «الأول من يونيو تتسلط الأضواء على مدينة عمان ويتابع العالم بسعادة حفل الزفاف الملكي بمشاركة المواطنين، وأبرز الشخصيات العربية والعالمية».

ويقام القران في قصر زهران، وهو القصر الذي شهد حفلات زفاف ملكية سابقة، مثل عقد قران الملك عبدالله الثاني، والملك الحسين بن طلال، ويرجع بناؤه إلى منتصف خمسينيات القرن الماضي.

وهو القصر الملكي الرابع بعد "رغدان" و"القصر الصغير" و"بسمان"، وشيد عام 1957 في منطقة اختيرت لتكون حيًّا دبلوماسيًا في غرب العاصمة، والآن تحيط المباني الحديثة والسفارات بالقصر.

وأوضح الديوان الملكي الأردني أن الموكب الملكي سيتوجه بعد عقد القران إلى قصر الحسينية؛ لإقامة حفل استقبال ومأدبة عشاء بمناسبة الزفاف، على أن يكونا مغلقين أمام الإعلام.