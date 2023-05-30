التخطيط: 1,2 مليون نسمة مستفيد من مشروعات حياة كريمة بالمنوفية

كشف تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن عدد المستفيدين من المرحلة الأولى بمبادرة "حياة كريمة" بمحافظة المنوفية حيث بلغ 1,2 مليون نسمة.

وتتمثل أهم المشروعات التنموية بمحافظة المنوفية التي تم تنفيذها من خلال المبادرة وتحقق أهداف التنمية المستدامة في إنشاء 37 عمارة سكنية للأسر الأولى بالرعاية، 6 وحدات اجتماعية، 20 مجمع خدمات زراعية، 14 نقطة اسعاف، 62 وحدة صحية، 871 فصل دراسي، 88 مدرسة، 10 مراكز تنمية أسرة، 70 محطة مياه شرب، 81 مشروع صرف صحي، 10 محطات معالجة، فضلا عن إنشاء 112 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 46 مركز شباب، 20 مجمع خدمات حكومية، 45 مكتب بريد، 15 نقطة شرطة، علاوة على تأهيل وتبطين ترع بطول 309كم، رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 123كم.

وأشار التقرير إلى أهم المستهدفات التنموية بقطاع الاسكان بمحافظة المنوفية في خطة 22/2023 والتي تتمثل في توجيه نحو 523,8 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ويبلغ عدد المشروعات التنموية في هذا القطاع 45 مشروعًا، كما تتضمن الخطة تنفيذ 184 مشروع في قطاع التنمية المحلية، إلى جانب تنفيذ 39 مشروع في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

كان عدد المشروعات التنموية بمحافظة المتوفية قد وصل إلى 343 مشروعًا، فيما بلغت قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة المنوفية بخطة عام 22/2023 نحو 5,1 مليار جنيه، بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة".

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة المنوفية بخطة عام 22/2023 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 1,6 مليار جنيه لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي بنسبة 31%، يليه قطاع الاسكان بقيمة 1,1 مليار جنيه بنسبة 20%، ويخص قطاع التنمية المحلية 776,6 مليون جنيه بنسبة 15% ثم التعليم قبل الجامعي 342,7 مليون جنيه بنسبة 7%، ثم قطاع النقل 225 مليون جنيه بنسبة 4%، ويخص القطاعات الأخرى بالمحافظة استثمارات بقيمة 1,2مليار جنيه بنسبة 23%.

