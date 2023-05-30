تفاصيل جولة وزير البترول في توسعات حقل شمال جيسوم بالصحراء الشرقية (صور)

افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، توسعات حقل شمال جيسوم الشمالي فى منطقة امتياز بتروجلف بخليج الزيت بالصحراء الشرقية ، والتى شهدت تطوراً وزيادة فى الإنتاج والاحتياطي.

وقفز الحقل بإنتاج بتروجلف من 4 آلاف إلى 19 ألف برميل زيت يومياً، وزاد الاحتياطى المؤكد من 118 مليون إلى حوالى 203 مليون برميل خلال النصف الأول للعام الحالي 2023.

. وأكد وزير البترول أن التوسعات الجديدة وزيادة الإنتاج تأتي كنتيجة مباشرة لاستراتيجية الوزارة في زيادة وتعظيم إنتاج الثروة البترولية والإسراع بوضع المشروعات البترولية الجديدة على خريطة الإنتاج ، من خلال الاستغلال الأمثل لما يتوافر التسهيلات القائمة أو إضافة تسهيلات جديدة بمناطق الإنتاج البترولى القائمة فى ظل التعاون القائم والمستمر بين الكيانات البترولية العاملة.

- التأكيد على أهمية الالتزام بتطبيق أعلى معايير السلامة في إدارة الأعمال

وشدد "الملا" على أهمية الالتزام بتطبيق أعلى معايير السلامة فى إدارة الأعمال ، لافتاً إلى أن استدامة العمليات والحفاظ على العاملين والمنشآت وتحقيق التوافق البيئى وخفض الانبعاثات أساسيات لا تحيد عنها استراتيجية عمل الوزارة ، خاصة وأن ذلك يحقق عوائداً اقتصادية وبيئية تضيف للقيمة الإنتاجية.

وأوضح المهندس عبدالوهاب المغاورى رئيس شركة بتروجلف مصر، أنه بعد اكتشاف خزان الحقل تم حفر بئر تقييمي بنجاح من المنصة البحرية دلتا بهدف تقييم الامتداد الجنوبى للخزان وتم الإسراع فى الإنتاج باستخدام التسهيلات المتاحة، كما تم حفر بئرين تقيميين آخرين من خلال المنصة البحرية دلتا بهدف تقييم الامتداد الجنوبي لخزان رمال النخل وتم الإنتاج باستخدام التسهيلات المتاحة وتم وضعهما علي الإنتاج بمعدل إنتاج يومى 7800 برميل يومياً.

وقد تم ترسية الأعمال المتكاملة لتسهيلات إنتاج الحقل على شركة خدمات البترول البحرية PMS، وشملت منصة بحرية لاستيعاب 5 آبار و2 خط بحرى بقطر 10 بوصة وطول 5ر5 كم لربط شمال جيسوم الشمالى والمحطة جيسوم ستار ووحدة إنتاج بحرية متنقلة وفى نهاية ديسمبر 2022.

وتم الانتهاء من أعمال المشروع بالكامل كما هو مخطط له، ومن يناير 2023 إلى أبريل 2023 تم ربط 3 آبار على التسهيلات الجديدة وبدء الإنتاج ومن ثم تحقيق زيادة فى الإنتاج والاحتياطي، كما عرض رئيس الشركة خطط تنمية الحقل وزيادة إنتاج المنطقة.