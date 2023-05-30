أرباح "إيسترن كومبانى" ترتفع 24.5% فى 9 أشهر

أظهرت القوائم المالية للشركة الشرقية - إيسترن كومباني، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، خلال التسعة أشهر المنتهية في مارس الماضي، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 24.5 على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم، أنها حققت أرباحاً بلغت 5.29 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى مارس 2023، مقابل أرباح بلغت 4.25 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 14.6 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 12.78 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي، بنسبة نمو بلغت 14%.