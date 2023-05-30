الثلاثاء 30 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أرباح "إيسترن كومبانى" ترتفع 24.5% فى 9 أشهر

ايسترن
ايسترن

أظهرت القوائم المالية للشركة الشرقية - إيسترن كومباني، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، خلال التسعة أشهر المنتهية في مارس الماضي، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 24.5 على أساس سنوي.
وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم، أنها حققت أرباحاً بلغت 5.29 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى مارس 2023، مقابل أرباح بلغت 4.25 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 14.6 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 12.78 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي، بنسبة نمو بلغت 14%.

ارباح الشركة القابضة للصناعات الكيماوية القابضة للصناعات إيرادات الشركة أيسترن كومبانى القوائم المالية الكيماوية القوائم

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

ضبط "نصّاب الآثار" في الدقهلية

بحر الساحل الشمالى يبتلع 3 شباب.. والغواصون يبحثون عن الجثة الثالثة

ارتفاع درجات الحرارة غدًا وحتى السبت.. أبرز الظواهر الجوية طوال 3 أيام

بورسعيد تنضم للشبكة العالمية لمدن التعلم بمنظمة اليونسكو

الحبس سنة لسائق دهس طفلا في كرداسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

وائل لطفي

المجتمع الدولى.. هل تسمعنا؟

د. منى حلمى

ما أهمية الفحولة الجنسية ؟

ماجد حبته

الشكاوى الـ2029 للمستثمرين

عبدالوهاب داود

آخرة السهر مع آل باتشينو

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات وإحراق محاصيل زراعية فى هجوم لقوات الاحتلال على دير دبوان

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)

قوات الاحتلال تقتحم مدرسة فى رام الله