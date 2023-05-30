الثلاثاء 30 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بيزنطيو مصر يحتفلون بذكرى القديس إسحق رئيس دير دلماتوس

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة البيزنطية، بذكرى القديس إسحق رئيس دير دلماتوس، وهو سوري الأصل. أسس أول دير في القسطنطينيّة سنة 381. انتقل إلى الله بعد سنة 406. يأتي ذكره أيضاً، مع بارّين آخرين من خلفائه.

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: قال الرَّب يسوع في الإنجيل: "إِنَّ خِرافي تُصْغي إِلى صَوتي وأَنا أَعرِفُها وهي تَتبَعُني وأَنا أَهَبُ لَها الحَياةَ الأَبديَّة"، وأيضًا قال: "أَنا الباب فمَن دَخَلَ مِنِّي يَخلُص يَدخُلُ ويَخرُجُ ويَجِدُ مَرْعًى". لأننا ندخل في الإيمان، ولكننا نخرج من الإيمان بنظرة واضحة للأمور، فنمرّ من الإيمان الى حالة التأمل وسنجد حينها المرعى للراحة الأبدية.

إن خراف الرَّب يسوع هي التي ستحصل على هذا المرعى، لأن من يتبع الرَّب يسوع في بساطة القلب يتلقى كغذاء له نبتةً دائمة الاخضرار. ما هي مراعي الخراف إلا السعادة العميقة لنعيم أخضر اللون دائمًا أبدًا. ومراعي المختارين ما هي إلا وجه الله الحاضر في نظرةٍ لا تسودها الظلال، وهذا كفيل بإشباع النفس الى الأبد من غذاء الحياة هذا.

وكل من هرب من شباك الرغبات في العالم الأرضي، يمتلئ بالسعادة الأبدية في هذه المراعي. هنا تُغَنّي جوقات الملائكة ويجتمع سكّان السماوات، هنا يقام الاحتفال اللطيف جدًا للَّذين عادوا مع آلامهم بعد رحلتهم الحزينة في عالم الغربة. هنا تقطن جوقة الأنبياء ذات النظرات الحادة والرُّسل الإثني عشر القضاة، وجيش الشُّهداء اللامتناهي المنتصر بفرحٍ عامر يوازي العذابات القاسية التي عانوها على الأرض.

في هذا المكان، تُعَزَّى مجموعة المعترفين الثابتين بالإيمان بالحصول على مكافأتهم، هنا يسكن الرِّجال الأوفياء الذين لم تقدر ملَذَّات العالم أن تُلَيِّن قوّة نفوسهم، وتسكن النِّساء القدِّيسات اللّواتي انتصرن على كل ضعف وعلى العالم بحدّ ذاته، وهنا يسكن أيضًا الأطفال الذين بطريقة عيشهم الصحيحة ارتفعوا الى ما يفوق أعمارهم والشيوخ الذين لم يضعفهم عمرهم في الأرض ولم تفارقهم قوّة العمل والعطاء. يا إخوتي الأحباء، دعونا إذاً نبحث عن هذا المرعى حيث ننال السعادة الأبدية برفقة هذا العدد الهائل من القديسين.

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

محافظ البنك المركزى: الأشقاء الأفارقة يمكنهم الاعتماد على مصر دائمًا فى أى وقت

جولة تفقدية لمحافظ الغربية لمتابعة مشروعات المحلة وسمنود (صور)

10 جنيهات انخفاضا في أسعار الذهب اليوم بختام التعاملات المسائية

فتوى أثارت جدلًا.. الإفتاء: "لا نقول النبى مات من باب التأدب"

أنصار نقيب المهندسين يحتفلون برفض سحب الثقة منه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هيثم الحاج على

الجمهورية الجديدة.. رؤية الثقافة والمستقبل                            

إبراهيم داود

ماذا يعنى فوز الأهلى على الوداد؟

وائل لطفي

الفنان و«الآلاتى»

ماجد حبته

لـ«الكرم التقليدى» حدود

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

وائل لطفي

المجتمع الدولى.. هل تسمعنا؟

د. منى حلمى

ما أهمية الفحولة الجنسية ؟

ماجد حبته

الشكاوى الـ2029 للمستثمرين

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تحركات كوهين: جولة وزير الخارجية الإسرائيلي في أوروبا الوسطى.. ما الأهداف؟

إصابات وإحراق محاصيل زراعية فى هجوم لقوات الاحتلال على دير دبوان

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)