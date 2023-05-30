الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 7 قضايا في مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات

مكافحة جرائم الهجرة
مكافحة جرائم الهجرة

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على جميع المنافذ، أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بالتنسيق مع الجهات المعنية عن ضبط قضية في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وقضية أخرى في مجال تهريب النقد.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية أسفرت الجهود عن ضبط 1909 مخالفات مرورية متنوعة، وضبط 24 قضية في مجال الأمن العام وتنفيذ 250 حكما قضائيا متنوعا، إلى جانب 7 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

وزارة الداخلية مجال تهريب النقد

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