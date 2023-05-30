صحة الدقهلية: الكشف على 1478 مريضاً فى قافلة علاجية بقرية اليوسيفية

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بتنظيم قافلة طبية علاجية الأحد والاثنين ٢٨، ٢٩ مايو ٢٠٢٣ في قرية اليوسيفية مركز بني عبيد وذلك تحت اشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل.



وتم توقيع الكشف على 1478 مريضاً، وضمت 12 عيادة منهم 7 عيادات متنقلة: (2 أطفال، تنظيم أسرة، أنف وأذن - رمد - جراحة- جلدية) و5 عيادات داخل الوحدة، فضلاً عن معمل طفيليات وأشعة x ray.

وجاء بيان القافلة كالتالي: باطنة 204، أطفال 175، جراحة 150، أنف وأذن 178، عظام 166، رمد 107، جلدية 158، أسنان 156، نساء وتنظيم أسرة 184.

كما تم إجراء 319 تحليلاً مختلفاً للمرضى، 61 حالة أشعة عادية وموجات صوتية، فضلاً عن فحوصات لـ115 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم وتحويل 87 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 15 قراراً للعلاج على نفقة دولة.

من جانبه، لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 34 ندوة تثقيفية، و160 حالة استبيان، مؤكداً استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

جانب من القافلة

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