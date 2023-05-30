وزير الصناعة يبحث مع شركة تركية ضخ استثمارات جديدة في مجال الجلود بمصر

عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لقاءً مع وفد شركة إسكافي القابضة التركية، استعرض خطة الشركة لضخ استثمارات جديدة في السوق المصري في مجال الجلود وإنتاج الجيلاتين الغذائي.

وأكد الوزير حرص الوزارة على تقديم كل أوجه الدعم للاستثمارات المحلية والأجنبية العاملة في السوق المصري وذلك بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية بالدولة، لافتاً إلى الفرص والمقومات الاستثمارية المتميزة المتاحة بالسوق المصري في قطاع الجلود ولا سيما توافر المواد الخام والعمالة المؤهلة وكذا مدينة الجلود بالروبيكي التي تمثل صرحاً كبيراً للصناعة، إلى جانب اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية حول العالم والتي تتيح النفاذ الحر للمنتجات المصرية لعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأكد سمير حرص الدولة على الارتقاء بصناعة الجلود بهدف جعل مصر مركزاً استراتيجياً لصناعة الجلود على المستوى المحلى والإقليمي والدولي، وذلك من خلال تحقيق التكامل بين سلاسل القيمة في صناعة الجلود المصرية للوصول إلى منتج عالى الجودة قادر على المنافسة في السوقين المحلى والخارجى.

ولفت الوزير إلى أن الشركة التركية تدرس حالياً ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصري من خلال إنشاء مصنع لإنتاج الجيلاتين الغذائى وعدد من المواد الأخرى المستخلصة من الجلود باستثمارات تبلغ 40 مليون دولار، وكذا تأهيل وتشغيل 3 وحدات إنتاجية بمدينة الجلود بالروبيكي باستثمارات تبلغ 6 مليون دولار.

ومن جهتهم، قال ممثلو شركة إسكافي القابضة التركية أن الشركة تعمل في مجال الجلود وإنتاج الجيلاتين والكولاجين وتمتلك 4 مصانع للجلود ومصنعين للجيلاتين وتستحوذ على 40% من السوق التركي، حيث تعتمد على تطبيق التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج لتقليل الفاقد وتعظيم الفائدة من المواد الخام.

وأضاف مسؤولو الشركة أن مشروعات الشركة المستهدفة فى مصر تسهم فى توفير احتياجات السوق المصري من عدد من المنتجات المستخلصة من الجلود وكذا التصدير للأسواق الخارجية.