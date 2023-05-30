الثلاثاء 30 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الصحة" تنظم يوما علميا مع "طب هانوفر" لتبادل الخبرات في مجال أورام الكبد

ورشة عمل
ورشة عمل

نظمت وزارة الصحة والسكان، يومًا علميًا مشتركًا، مع كلية طب جامعة "هانوفر" بألمانيا، لتبادل الخبرات بين المتخصصين في مجال أورام الكبد، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن اليوم العلمي مع "طب هانوفر" تضمن حلقة نقاشية تم خلالها استعراض عدد من الحالات الحرجة لمرضى أورام الكبد، وكيفية التعامل معها وآليات الاكتشاف والتشخيص والعلاج لهؤلاء المرضى في كلا البلدين.

وأوضح الدكتور وائل عبدالرازق نائب المدير التنفيذي للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية ورئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، أن النقاش ساهم في تبادل الآراء العلمية بين الخبراء العاملين بمراكز الأورام ووحدات الفيروسات الكبدية التابعة للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، وكلية طب "هانوفر"، وبمشاركة 120 طبيبًا مصريًا "أون لاين".

وأضاف الدكتور محمد عبدالله  المنسق الطبي للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات الدورية التي من المقرر عقدها مع الخبراء والجهات العالمية لاستعراض الرؤى المختلفة، وتبادل الآراء حول الفرق المصرية ونظرائهم الأجانب في مجال الأورام والفيروسات الكبدية.

IMG-20230530-WA0024
IMG-20230530-WA0024
الصحة يوم ا علمي ا جامعة هانوفر تبادل الخبرات مجال أورام الكبد مصر المانيا

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

سقوط موقع "تعليم الإسماعيلية" يحرم طلاب الإعدادية من الوصول للنتيجة

أرباح "إيسترن كومبانى" ترتفع 24.5% فى 9 أشهر

"التخطيط": 5.1 مليار جنيه لتنفيذ 343 مشروعًا فى المنوفية بخطة 2022-2023

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

ضبط 33 سلاحا ناريا و5 قضايا مخدرات فى أسيوط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

وائل لطفي

المجتمع الدولى.. هل تسمعنا؟

د. منى حلمى

ما أهمية الفحولة الجنسية ؟

ماجد حبته

الشكاوى الـ2029 للمستثمرين

عبدالوهاب داود

آخرة السهر مع آل باتشينو

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تحركات كوهين: جولة وزير الخارجية الإسرائيلي في أوروبا الوسطى.. ما الأهداف؟

إصابات وإحراق محاصيل زراعية فى هجوم لقوات الاحتلال على دير دبوان

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)