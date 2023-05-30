بعد واقعة سموحة.. طلب إحاطة بشأن تكرار سقوط ألعاب الملاهي

تقدم محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية ووزير القوى العاملة بشأن تكرار سقوط ألعاب الملاهي وسط غياب الوعي بأهمية وسائل الأمن الصناعي، وذلك بعد الواقعة الأخيرة في منطقة سموحة.

وأكد النائب محمود عصام أنه من وقت لآخر نتابع بمختلف المحافظات حوادث لوقوع ألعاب الملاهي، والتي كان آخرها في مول شهير بمنطقة سموحة وسط الإسكندرية، حيث انهارت إحدى الألعاب مما نتج عنه إصابة ٦ أشخاص. وهذا يكشف بشكل مستمر عن غياب الوعي بأهمية وسائل الأمن الصناعي داخل الملاهي والحدائق العامة، وهو ما يترتب عليه وقوع حوادث داخلها نتيجة عدم وجود رقابة داخل هذه الأماكن، بجانب وجود مسؤول صيانة وسلامة مهنية للمتابعة اليومية وتسجيل ملاحظات المعاينة للحد من حوادث الإصابات المتكررة.



وأشار إلى أن أي مكان عمل يجب أن يكون داخله نظام متكامل للأمن الصناعي وسلامة العمل، وفقًا للكتاب الخامس من قانون العمل الخاص بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل. وتطالب الملاهي والمتنزهات العامة، مثل غيرها من أماكن العمل، بتطبيق كافة اشتراطات الصحة والسلامة المهنية، وعلى وزارتي القوى العاملة والتنمية المحلية لعب دور كبير في المراقبة على هذه الأماكن لضمان الالتزام بضوابط التراخيص.



وأكد أيضًا على أن أي مكان عمل يحتوي على معدات أو أجهزة، سواء كانت كهربائية أو متحركة، يجب التزامه بشروط الصحة والسلامة المهنية، سواء كان في المراكز التجارية أو المدن الترفيهية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وعدم تعرضهم لحوادث مماثلة. ويتطلب ذلك تفعيل دور الجهات المسؤولة في المراقبة، سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة، لمواجهة الانتهاكات والتزام الشروط الخاصة بالصحة والسلامة.