تناقش قضايا ومشاكل مهمة.. اجتماعات مكثفة للجان مجلس النواب اليوم

تعقد عدد من اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها اليوم الثلاثاء لمناقشة عدد من الأدوات الرقابية أو الموازنات العامة للمؤسسات والوزارات والهيئات.

وتناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، خلال اجتماعا اليوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو هندي، بشأن توقف الإجراءات التنفيذية لتفعيل المشروع القومي لتعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه بالجامعات المصرية، وتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 3021 لسنة 2021 لدراسة مدى الاستفادة من الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراة، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو هندي، بشأن توقف الإجراءات التنفيذية لتفعيل المشروع القومي لتعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراة بالجامعات المصرية، وتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 3021 لسنة 2021 لدراسة مدى الاستفادة من الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراة.

فيما تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اجتماعا اليوم، برئاسة النائب كريم درويش رئيس اللجنة لمناقشة الموازنة والخطة الاستثمارية لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج للعام المالي 2023-2024، وذلك بحضور السفيرة سها الجندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وتعقد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، اليوم الثلاثاء، عقب الجلسة العامة، اجتماعًا لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد محمود عبدالقوى، بشأن تراجع دور المعاهد البحثية في تنمية الثروة الحيوانية مما يضر بالتنمية الزراعية المستدامة وتوفير الأمن الغذائي المصري، كما تناقش اللجنة أيضًا موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور عصام ياسين، بشأن قلة عدد الأطباء البيطريين وأثر ذلك على النهوض بقطاع الإنتاج الحيواني في جمهورية مصر العربية.

كما تشهد اللجنة اليوم الثلاثاء، مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة هناء أحمد فاروق، بشأن نقص المعروض من اللحوم الحمراء وارتفاع أسعارها، وعدم قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بدورها في توفير منافذ للبيع، واستيراد اللحوم وطرحها بالأسواق، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائبة مها عبدالناصر، بشأن طرح لحوم مبردة قادمة من جمهورية تشاد بالأسواق المصرية بهدف توفير بديل أقل سعرًا عن المنتج المحلى مما يدفع كثير من المربين إلى الخروج من هذا النشاط يؤثر بالسلب على الإنتاج المحلى من اللحوم، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب رزق راغب ضيف الله، بشأن انتشار ظاهرة ذبح إناث الأغنام بمحافظة الإسكندرية بصورة غير مسبوقة بالمطاعم المنتشرة على طريق الإسكندرية مما يهدد الثروة الحيوانية.

كما تناقش لجنة الزراعة موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين: أسامة أنور المصري، أحمد عبدالسلام قوره، بشأن وقوع بعض المخالفات الإدارية بإدارات التعاون الزراعي والجمعيات المشتركة بمحافظة البحيرة، والإدارة الزراعية بمركز دار السلام والجمعيات التابعة لها بمحافظة سوهاج، بجانب مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب طلبة النحال، بشأن تأهيل ترعة عين جالوت التابعة لهندسة ري التحدي مركز بدر محافظة البحيرة نظرًا لعدم وصول المياه إلى النهايات مما يعرض الأراضي الزراعية للبوار، وطلب الإحاطة المقدم من النائب ناصر عثمان محمد، بشأن قيام إدارة صرف أسيوط بتحصيل قيمة مقابل حق الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالري خلال عامي 2018-2019 على أساس أنها أراضي مشاتل رغم أنها مزروعة بأشجار مثمرة.

كما تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، اجتماعا اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيرين سعيد عبدالعزيز، بشأن ضعف الرقابة على موقع بنك الإسكان والتعمير وهيئة المجتمعات العمرانية الخاص بحجز وحدات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط، وكذلك تناقش اللجنة طلب النائب هشام الحصـري، بشأن تضافر أجهزة الدولة والوزرات المعنية لوضع خطة محددة المعالم والتوقيت في توفير الخدمات اللوجستية للمشاريع القومية السكنية الجديدة والبديلة للمناطق العشوائية.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد رشاد البرتقالي، بشأن تعاقد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مع بعض شركات المقاولات الصادر ضد رؤساء مجالس إداراتها أحكام جنائية بالنصب والاحتيال، وكذلك طلب النائبة أميرة بهاء الدين أبو شقة، بشأن ضرورة إعادة النظر في معايير البناء واشتراطات الأمن والسلامة من خلال استحداث قواعد تتماشى مع الأوضاع والمتغيرات الجديدة التي تتعرض لها القشرة الأرضية، وكذا إعطاء مهلة 5 سنوات للبناء لملاك قطع الأراضي الصغيرة بالمدن الجديدة، وطلب النائبة مهـا عبدالناصـر، بشأن دراسة وإصدار ما يلزم من توصيات بشأن قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بالموافقة على إعادة تخطيط عدد (9) مناطق على مستوي الجمهورية.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها طلب النائب إبراهيم عويس، بشأن قيام هيئة المجتمعات العمرانية بالتصرف فى الأرض المخصصة كنادي لأحد المستثمرين بحي جاردينيا هايتس التابع لجهاز مدينة القاهرة الجديدة- -محافظة القاهرة.

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها، طلبات الإحاطة المقدمة من النائب عبدالباسط الشرقاوي، وهم كالتالي :-

1-التأخير في صرف تعويضات شركات المقاولات.

2-التأخير في لجان تغيير الأسعار في أجهزة هيئة المجتمعات العمرانية.

3- تعديل سعر الصرف لعقود المقاولات مقابل ارتفاع أسعار الخامات حسب ارتفاع سعر الدولار.

وتناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اليوم الثلاثاء، مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للسنة المالية 2023/2024 ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 وذلك فيما يخص وزارة العدل والجهات التابعة لها.

كما تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهات الآتية (ديوان عام وزارة التنمية المحلية – ديوان عام محافظة القاهرة – ديوان عام محافظة المنوفية – ديوان عام محافظة الشرقية) عن العام المالي 2023/2024.

وتناقش لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024 الخاصة بالهيئة العامة للرقابة المالية والجهات التابعة لها الهيئة العامة للرقابة المالية، معهد الخدمات المالية، الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع.

وتناقش لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024 فيما يخص مكتب وزير البيئة، جهاز شئون البيئة، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات.

بينما تناقش لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2023-2024، فيما يخص الهيئة القومية لسكك حديد مصر، المعهد القومي للنقل، ديوان عام وزارة النقل قطاع النقل.

ويشهد اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب، مناقشة مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024 لديوان عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما يشهد اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة طارق رضوان، مناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024 فيما يخص المجلس القومي لحقوق الإنسان.