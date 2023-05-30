الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إعلان حالة الطوارئ فى كندا بسبب حرائق الغابات النادرة

حرائق غابات
حرائق غابات

دمرت حرائق الربيع النادرة في مقاطعة نوفا سكوشا الكندية العديد من المباني، وأجبرت الآلاف على ترك منازلهم ودفعت المسئولين إلى إعلان حالة الطوارئ المحلية.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، نشر سكان المقاطعة البحرية مقطع فيديو لدخان كثيف في مدينة هاليفاكس، حيث اجتاح حريق قريب إحدى الضواحي.

وقال نائب رئيس الإطفاء في هاليفاكس، ديفيد ميلدرم، أمس، للصحفيين في عطلة نهاية الأسبوع: "عمل رجال الإطفاء لدينا بجد في ظروف بالغة الخطورة".

وأضاف أن النيران في بلدة تنتالون "مستمرة ولا تزال غير تحت السيطرة" وطُلب من 14 ألف شخص مغادرة منازلهم.

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في وقت متأخر من ليلة الأحد، أعلنت مدينة هاليفاكس حالة الطوارئ المحلية في المناطق المتضررة والتي كان من المقرر أن تستمر لمدة أسبوع على الأقل.

مع عدم توقع هطول أمطار في الأيام المقبلة، يأمل المسئولون أن تدفع الرياح النار إلى الوراء وتحد من انتشارها، لكنهم حذروا من أنه لا يزال هناك "حريق كبير" متوقع حدوثه في المنطقة.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، هرب حريق آخر بالقرب من مجتمع يارموث من "الاحتواء"، وتضاعف حجمه ونما إلى 6270 هكتارًا، بسبب الرياح العاتية والظروف الجافة. وقال مسئولون إن طائرتي هليكوبتر وست ناقلات جوية ومعدات ثقيلة من نيو برونزويك المجاورة تستخدم لاحتواء الحرائق.

بينما يشهد غرب كندا صيفًا جافًا وغابات جافة وحرائق غابات متكررة، تعد الحرائق الكبيرة والمدمرة في نوفا سكوتيا نادرة نسبيًا. كان أكبر حريق على الإطلاق في المقاطعة في عام 1976، عندما دمر حريق بعرض 10 أميال ما يقرب من 13000 هكتار في ألبرتا.

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