نقيب الزراعيين يفتتح دورة "مهام الاستشاري الزراعي"

افتتح الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، الدورة التدريبية التي ينظمها مركز تنمية قدرات المهندسين الزراعيين والقيادات اليوم أولى دورات مهام الاستشاري الزراعي “أونلاين” على منصة زووم بحضور الدكتور أحمد كردي، مدير المركز، والمهندس جمال معاطي منسق عام التدريب، والقيادات بالنقابة العامة للمهن الزراعية وذلك خلال شهر مايو ضمن الدورات التدريبية التي تنظمها نقابة الزراعيين”أونلاين” تيسيرا على المهندسين الزراعيين من جميع المحافظات، بمشاركة أساتذة من الجامعات المصرية من جميع التخصصات واختيار الأفضل للمشاركة في علمية التدريب في الدورات التدريبية، وذلك من خلال منظومة التعليم من بعد.

وقال خليفة، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، إن دورة مهام الاستشارى الزراعي حق من حقوق النقابة لكون النقابة العامة للمهن الزراعية المنوط الوحيد التى لها الحق في منح لقب استشاري زراعي، في دورة مكثفة لمدة 4 أيام، 20 ساعة تدريب أونلاين.

وأضاف نقيب الزراعيين أنه تمت الاستعانة بخبراء بالمجالات ذات العلاقة بممارسة المهنة للمشاركة في تدريب المهندسين الزراعيين طبقا للمعايير الدولية والمحلية منها أن يكون المؤهل معتمدا من المجلس الأعلى للجامعات وينطبق القانون وهو أن يكون حاصلا على مهنة مهندس زراعي من النقابة وفقا للدستور وأن ينطبق عليه شروط الاستشاري الزراعى من حيث المدة حسب قانون النقابة.

وأوضح خليفة أن منح شهادة الدورة تتوقف على اجتياز تقييم موضوعي بعد انتهاء الدورة التدريبية، ولن تمنح هذه الشهادة لمن لم يجتز هذه الدورات في نقابة الزراعيين، موضحا أن مركز تدريب وتنمية القدارات للمهندسين الزراعيين والقيادة يمنح هذه الدورات ومنها دورة أخصائي تغذية دورة تحليل طبية ودورة سلامة وصحة غذاء ودورة مكافحة الآفات والصحة العامة.

وأشار إلى أن جميع الدورات فى المجال الزراعى تمكن الخريجين من الحصول على شهادتي حضور الدورة ومزاولة المهنة ضمن الوسائل التعليمية المختلفة التي ينفذها المركز من أجل التدريب والتطوير للمهندسين الزراعيين حتى يتناسب ذلك مع متطلبات سوق العمل، حيث يعمل فريق العمل بالمركز على استخدام التكنولوجيا الحديثة عبر تطبيق ومنصة زووم والإنترنت والتعليم عن بعد.

وأوضح خليفة أن الدورات التدريبية التي تنظمها النقابة ومنها دورة (مهام الاستشاري الزراعي) و”أخصائي التغذية” وجميع الدورات الأخرى تعتمد على استخدام كل الوسائل الحديثة في التدريب وتنمية المهارات وتغطية كل المجالات المتعلقة بالقطاع الزراعي ومتطلبات السوق، وذلك بهدف رفع كفاءة المهندسين الزراعيين؛ حتى ينعكس ذلك على القطاع الزراعي في ظل الجمهورية الجديدة والاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.