نصائح للتعايش مع التهاب المفاصل المناعي الذاتي

يحدث التهاب المفاصل المناعي الذاتي عندما يصاب الجهاز المناعي بحالة من الفوضى ويهاجم المفاصل الطبيعية، مما يسبب الألم والتورم والتصلب في المفاصل والنوع الأكثر شيوعًا من التهاب المفاصل المناعي الذاتي هو التهاب المفاصل الروماتويدي، البعض الآخر مثل التهاب المفاصل الصدفي، واعتلال المفاصل الفقاري ، وما إلى ذلك.

هذه حالات مزمنة، ووفقًا لخبراء الصحة يمكن إدارتها بشكل جيد للغاية من خلال الأدوية والتمارين الرياضية وتقنيات الإدارة الذاتية.

ووفقًا لموقع “health” الطبي شاركت الدكتورة شيثانا، استشارية أمراض الروماتيزم :"يمكن للأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل أن يعيشوا حياة طبيعية مع العلاج والموقف الصحيح تجاه الحياة. سيؤدي التأخير في التشخيص والعلاج إلى الإصابة بإعاقة وتشوه التهاب المفاصل، بالنسبة للأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل ، قد يستغرق الأمر وقتًا أطول لإكمال المهام البسيطة مقارنة بأقرانهم. قد يضطرون إلى إجراء تغييرات على نمط حياتهم وتكييف طرق مختلفة لإنهاء أعمالهم الروتينية وإدارة حالتهم بشكل أفضل، سوف يستفيدون بالتأكيد من القليل من الدعم والتفهم من العائلة والأصدقاء".

نصائح للتحكم في الأعراض:

ووفقًا للموقع : "من المهم تناول الأدوية الموصوفة على الفور لإبقاء الأعراض في مكانها ومنع تفجر التهاب المفاصل. عادة ما يعاني المرضى من تصلب كبير في المفاصل في الصباح الباكر ، مما قد يبطئهم. الاستحمام بماء ساخن مرتين في اليوم ، إن أمكن ، يخفف بشكل كبير من الصلابة، أثناء السفر ، يُنصح بحمل أمتعة خفيفة ، لأن حمل الوزن يمكن أن يؤدي إلى تفاقم معصم أو كتف مؤلم بالفعل، يُنصح باستخدام المسكنات البسيطة من حين لآخر، إذا استمرت الأعراض ، يجب على المرء طلب المشورة على الفور من مقدم الرعاية الصحية الخاص به".

وفيما يلي نقترح خطوات لإدارة التهاب المفاصل :

1. مارس التمارين الرياضية بانتظام: يمكن أن يؤدي الانخراط في نشاط بدني منتظم إلى تقليل تصلب مفاصلك وتحسين نطاق حركتك، اهدف إلى ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة لمدة 150 دقيقة على الأقل كل أسبوع، لذا يمكن تحقيق ذلك بتخصيص ما يقرب من 22 دقيقة للحركة كل يوم، و اختر الأنشطة ذات التأثير المنخفض مثل المشي أو السباحة أو التمارين الرياضية المائية ، والتي توفر تمارين رياضية دون ضغط مفرط على مفاصلك.

2. الحفاظ على وزن صحي: زيادة الوزن أو السمنة تزيد من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل وتزيد من آلام التهاب المفاصل. يمكن أن يؤدي فقدان الوزن إلى تخفيف الضغط على مفاصلك ، وبالتالي تقليل الشعور بعدم الراحة، لذا استشر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك لتحديد الوزن المستهدف المناسب لك.

3. تدرب على الموقف الصحيح: سواء كنت تتعامل مع التهاب المفاصل في يديك أو ركبتيك ، فإن الانتباه إلى وضعيتك يمكن أن يحدث فرقًا، كما أن الجلوس والوقوف في الوضع الصحيح يمكن أن يخفف الضغط على مفاصلك ويخفف من الشعور بعدم الراحة، إذا كنت غير متأكد من الموقف الصحيح ، ففكر في العمل مع معالج فيزيائي لتطوير عادات جيدة.

4. الإقلاع عن التدخين: يضر التدخين بالعظام والمفاصل والأنسجة الضامة ويساهم في مضاعفات التهاب المفاصل الروماتويدي. أظهرت الدراسات أن النساء المصابات بالتهاب المفاصل الروماتويدي اللواتي يدخن يعانين من أعراض أكثر حدة وتلف المفاصل مقارنة بغير المدخنات. إذا كنت تدخن ، فناقش استراتيجيات الإقلاع عن التدخين مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.

5. التوازن بين الراحة والنشاط: إيجاد توازن بين النشاط والراحة أمر ضروري عند إدارة التهاب المفاصل. اهدف إلى أن تكون نشطًا بدنيًا كل يوم ولكن استمع إلى إشارات جسمك. إذا كنت تشعر أنك تدفع حدودك أكثر من اللازم ، خذ قسطًا من الراحة واسترح.

6. تناول الأدوية على النحو الموصوف: قد يشمل علاج التهاب المفاصل تناول الأدوية الفموية والموضعية ، مثل مضادات الالتهاب ومسكنات الألم ، للتخفيف من الانزعاج، بالنسبة للأفراد المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي أو الصدفي ، قد يوصي مقدم الرعاية الصحية بالبيولوجيا التي تستهدف استجابة الجهاز المناعي للجسم.

7. إدارة التوتر: التهاب المفاصل لا يؤثر عليك جسديًا فحسب، بل يمكن أن يؤثر أيضًا على صحتك العقلية والعاطفية. لتقليل التوتر المرتبط بالتهاب المفاصل، ابحث عن استراتيجيات الاسترخاء التي تناسبك. قد يشمل ذلك التأمل أو اليوجا أو الانخراط في هوايات مثل الخياطة أو الاستمتاع بأنشطة مثل مراقبة الطيور. ابحث عن شيء يجلب لك السعادة ويساعدك على الاسترخاء.

8. ضع في اعتبارك العلاج الطبيعي: يمكن للحرارة والبرودة أن تخفف آلام المفاصل. يمكن أن يؤدي استخدام الحرارة لفترة وجيزة باستخدام وسادة تدفئة أو أخذ حمام ساخن إلى تخفيف الألم مؤقتًا. استخدم العلاجات الباردة ، مثل كمادات الثلج ، عندما تكون نشيطًا بدنيًا وتشعر بالآلام نتيجة لذلك.

9. اتباع نظام غذائي صحي: انتبه لخياراتك الغذائية وركز على الأطعمة المعروفة بمكافحتها للالتهابات. تقترح مؤسسة التهاب المفاصل زيادة استهلاكك من فول الصويا وزيت الزيتون البكر والكرز ومنتجات الألبان قليلة الدسم والبروكلي والشاي الأخضر والحمضيات والحبوب الكاملة والفول والثوم والأسماك الدهنية الغنية بالأوميغا 3 ، مثل سمك السلمون والتونة. هذه الأطعمة مفيدة بشكل خاص للأفراد المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

10. ابحث عن منافذ عاطفية: لا يؤثر التهاب المفاصل على الجسم فحسب ، بل يؤثر أيضًا على العقل، أحط نفسك بشبكة داعمة من الأصدقاء والعائلة الذين يجعلونك تشعر بالراحة، بالإضافة إلى ذلك ، فكر في التحدث إلى معالج يمكنه تقديم المزيد من التوجيه والدعم، يمكن أن يسهم الاهتمام بصحتك العقلية في تخفيف الألم الجسدي والعاطفي المرتبط بالتهاب المفاصل.