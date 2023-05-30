نابولى يبدأ مفاوضاته مع إنريكى لخلافة سباليتى

بدأ نادي نابولي الإيطالي مفاوضاته للتعاقد مع مدير فني جديد للفريق بداية من الموسم المقبل، خلفًا للوتشيانو سباليتي، الذي رحل عن الفريق.

وحقق نابولي لقب الدوري الإيطالي في الموسم المنقضي، وبعد تحقيق اللقب أعلن النادي بشكل رسمي عن رحيل لوتشيانو سباليتي عن تدريب الفريق.

ووفقًا لفابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس المختص بالانتقالات، فإن إدارة نابولي فتحت خط مفاوضات مع الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا، كأحد المرشحين الرئيسيين لتولي تدريب الفريق.

لويس إنريكي رحل عن تدريب المنتخب الإسباني عقب توديع بطولة كأس العالم الماضي، قطر 2022، من دور الـ16 على يد المنتخب المغربي بركلات الترجيح.

ووضعت إدارة نابولي في حساباتها أن إنريكي على رأس اهتمامات أندية أخرى، ولكنها ما زالت مصمة على فرصها في التعاقد معه.

لويس إنريكي بدأ مسيرته التدريبية بأكاديمية برشلونة في صيف 2008 ورحل عن منصبه في صيف 2011، ثم تولى تدريب فريق روما، وقضى موسمًا مع الفريق قبل الانتقال لتولي تدريب سيلتا فيجو في صيف 2013 ورحل بعدها بعام، ليتولى تدريب برشلونة ويقضي 3 مواسم مع الفريق، ثم رحل في صيف عام 2017.

وتولى إنريكي تدريب المنتخب الإسباني في صيف عام 2018، وظل مع الفريق حتى مارس 2019 ثم ترك المنتخب بسبب أزمة مرض ووفاة ابنته، ليعود مرة أخرى في نوفمبر 2019، قبل أن يرحل عقب مونديال قطر.