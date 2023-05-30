الثلاثاء 30 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نابولى يبدأ مفاوضاته مع إنريكى لخلافة سباليتى

لويس إنريكي
لويس إنريكي

بدأ نادي نابولي الإيطالي مفاوضاته للتعاقد مع مدير فني جديد للفريق بداية من الموسم المقبل، خلفًا للوتشيانو سباليتي، الذي رحل عن الفريق.
وحقق نابولي لقب الدوري الإيطالي في الموسم المنقضي، وبعد تحقيق اللقب أعلن النادي بشكل رسمي عن رحيل لوتشيانو سباليتي عن تدريب الفريق.

ووفقًا لفابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس المختص بالانتقالات، فإن إدارة نابولي فتحت خط مفاوضات مع الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا، كأحد المرشحين الرئيسيين لتولي تدريب الفريق.
لويس إنريكي رحل عن تدريب المنتخب الإسباني عقب توديع بطولة كأس العالم الماضي، قطر 2022، من دور الـ16 على يد المنتخب المغربي بركلات الترجيح.

ووضعت إدارة نابولي في حساباتها أن إنريكي على رأس اهتمامات أندية أخرى، ولكنها ما زالت مصمة على فرصها في التعاقد معه.

لويس إنريكي بدأ مسيرته التدريبية بأكاديمية برشلونة في صيف 2008 ورحل عن منصبه في صيف 2011، ثم تولى تدريب فريق روما، وقضى موسمًا مع الفريق قبل الانتقال لتولي تدريب سيلتا فيجو في صيف 2013 ورحل بعدها بعام، ليتولى تدريب برشلونة ويقضي 3 مواسم مع الفريق، ثم رحل في صيف عام 2017.

وتولى إنريكي تدريب المنتخب الإسباني في صيف عام 2018، وظل مع الفريق حتى مارس 2019 ثم ترك المنتخب بسبب أزمة مرض ووفاة ابنته، ليعود مرة أخرى في نوفمبر 2019، قبل أن يرحل عقب مونديال قطر.

نابولى لوتشيانو سباليتي سباليتي لويس انريكي انريكي منتخب اسبانيا

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

الرئيس السيسى يشهد اختبارات المتقدمين للالتحاق بوظائف التعليم

14 مليار جنيه إيرادات WE فى الربع الأول من 2023

محاكمة مرتضى منصور فى سب محمود الخطيب اليوم

حملات مرورية لرصد المخالفين فى القاهرة والجيزة

اليوم.. 7 آلاف سائح يصلون مرسى علم من جنسيات مختلفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

وائل لطفي

المجتمع الدولى.. هل تسمعنا؟

د. منى حلمى

ما أهمية الفحولة الجنسية ؟

ماجد حبته

الشكاوى الـ2029 للمستثمرين

عبدالوهاب داود

آخرة السهر مع آل باتشينو

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)

قوات الاحتلال تقتحم مدرسة فى رام الله

أجندة أردوغان.. كيف سيتحرك الرئيس التركى حيال إسرائيل فى ولايته الجديدة؟